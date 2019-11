Johnson & Johnson ancora sotto accusa | “hanno trattato le donne come maiali” | dolori

Più di mille donne australiane hanno vinto una class action contro Johnson&Johnson - a causa dei danni procurati da un prodotto per curare le complicanze del parto : 1.350 donne hanno australiane hanno vinto una class action contro la multinazionale farmaceutica Johnson&Johnson, avviata in seguito ai danni procurati da un prodotto che serviva a curare le complicanze del parto. La cifra che l’azienda dovrà risarcire alle querelanti sarà comunicata a

Johnson&Johnson ritira lotto di talco per neonati : trovate tracce di amianto : La Food and drug administration scopre tracce della sostanza cancerogena. Ennesima grana per l'azienda americana sommersa da oltre 13mila denunce e altrettante cause legali da parte di consumatori malati di cancro a causa dell'utilizzo di prodotti al talco.Continua a leggere

Johnson&Johnson - condanna da 8 miliardi di dollari : farmaco fa crescere il seno agli uomini : Otto miliardi di dollari di danni. A tanto è stata condannata la Johnson & Johnson, per non aver messo in guardia medici e pazienti sui possibili effetti collaterali che un suo farmaco, il...

