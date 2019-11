Jacqueline | la figlia di Heather Parisi | ‘Se cercassi visibilità sarei già in tv a

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 novembre 2019) E’ successo lo scorso anno ed è successo di nuovo, appenaparla di sua madresi scatena la curiosità, il chiacchiericcio e anche i giudizi espressi spesso senza conoscere tutta la situazione. Quello che sappiamo è chesembra non avere rapporti con le sue due figlie maggiori, o almeno sappiamo sicuramente che non ne ha con la secondogenitaLuna Di Giacomo. Mentre la madreera ospite di Barbara d’Urso a Live non è la d’Urso con il marito e i due gemelli, la giovane che studia recitazione negli Stati Uniti e vive tra gli Usa e Roma dove spesso trascorre le vacanze ha scritto su Instagram una domanda “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie“. Poi si è autocensurata cancellando altri video che aveva postato per evitare polemiche. Ma alcuni commenti arrivati su Instagram l’hanno ...

