Israele nel caos politico tra ipocrisia | cinismo e veleno

“Con ipocrisia - cinismo e veleno - è iniziata la terza stagione elettorale di Israele in un anno”. Israele nel caos politico : “Con ipocrisia, cinismo e veleno, è iniziata la terza stagione elettorale di Israele in un anno”. Il titolo di Haaretz a un commento in prima pagina di Yossi Verter, uno dei più brillanti analisti politici israeliani, dà conto del caos che regna in Israele all’indomani del fallimento del tentativo di Benny Gantz, leader del partito centrista Kahol Lavan (Blu Bianco) di dar vita a un nuovo Governo. Lo stato ...

Siria - Israele bombarda “obiettivi terroristici” : nel mirino le forze Al Quds di Teheran. “Impediremo a Iran di mettere radici militari” : Israele ha bombardato nella notte venti “obiettivi terroristici in Siria”. Tra queste anche postazioni delle forze Al Quds, unità dei Guardiani della rivoluzione di Teheran che si occupano di intelligence e operazioni di guerra non convenzionale nei paesi esteri. “In seguito al lancio di razzi verso il Golan ieri da parte di una forza Iraniana situata in territorio Siriano, Israele ha colpito questa notte decine di obiettivi ...

Israele nel mirino del disumanitarismo : Roma. La settimana scorsa il Jihad islamico palestinese ha usato contro Israele un nuovo missile con una testata da 300 chili. Citando fonti di intelligence, Channel 12 ha rivelato che il missile, che ha lasciato un cratere di sedici metri nel sud dello stato ebraico, è stato sviluppato “con l’aiuto

Raffaele Mincione - gli affari nelle opzioni binarie tra Israele - Cipro e le isole Vanuatu : storia del raider partito di Pomezia/2 : A fine 2012 e a meno di due anni dalla fondazione della sua società Time & Life, come abbiamo raccontato nella prima parte di questa inchiesta, Raffaele Mincione attraverso la T&L è già indebitato per 113,8 milioni di euro. Eppure sette anni dopo le cronache riportano la vicenda del palazzo londinese in Sloan Avenue 60 da cui emerge la sua capacità di navigare, da consumato velista qual è, tra Vaticano e casse previdenziali. Ma com’è ...

Lancio di cinque razzi verso Israele viola la tregua nella Striscia di Gaza : Rimane alta la tensione in Israele dopo il Lancio di altri cinque missili da parte della Jihad Islamica Palestinese, che ha così violato la fragile tregua negoziata poche ore prima. Non si segnalano feriti. L'IDF (Israel Defense Forces, ndr) riferisce che nelle ultime 48 ore sono stati lanciati più di 450 razzi verso Israele, di cui il 90% intercettato e distrutto dal sistema di difesa anti-missilistico Iron Dome. Inoltre l'IDF fa sapere di ...

Israele - il capo della Jihad nel mirino da mesi. Ora a Gaza si attende reazione di Hamas - ma Gerusalemme vuole tenerla fuori dal conflitto : Baha Abu al-Ata, il comandante della Jihad islamica assassinato da Israele all’alba di martedì nella Striscia di Gaza, sapeva che la sua vita era a breve termine. Negli ultimi mesi, il suo nome era comparso regolarmente nei media israeliani ed era stato etichettato dalla Difesa come il principale problema a Gaza. Come comandante del ramo settentrionale dell’ala militare della Jihad islamica nella Striscia, Abu al-Ata è stato descritto in ...

Gaza - 22 morti nella Striscia per raid di Israele. Netanyahu : “Fermatevi o colpiremo ancora” : Non si placa l'escalation tra Israele e le milizie della Striscia di Gaza dopo l’uccisione del comandante militare della Jihad islamica Baha Abu al-Ata. Alla pioggia di missili da Gaza su Israele seguono i raid dei caccia israeliani che bombardano la Striscia. Il bilancio a Gaza è arrivato ad almeno 22 morti e circa 70 feriti.Continua a leggere

Missili da Gaza - boicottaggio da Bruxelles. Israele nel mirino : Roma. Accusando apertamente l’Iran per i Missili lanciati dalla Striscia di Gaza, ieri il ministero degli Esteri israeliano ha twittato una mappa delle aree più colpite dai razzi palestinesi, spiegando che “un milione di civili israeliani sono costretti nei rifugi”. Happening now: rocket sirens a

Israele ha ucciso un importante comandante del gruppo radicale Jihad Islamico palestinese in un attacco compiuto nella notte a Gaza : nella notte tra lunedì e martedì Israele ha ucciso in un attacco mirato Baha Abu al Ata, 42 anni, importante comandante del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico. Abu al Ata è stato ucciso nella sua casa di Gaza insieme a

La battaglia di Marco Pannella per portare Israele in Europa : L'attentato alla sinagoga di Halle nel giorno sacro dello Yom Kippur è il sintomo di una vecchia malattia che torna ad ammorbare l'Europa. In Germania, Francia e Regno Unito sono in aumento gli atti violenti legati all'antisemitismo. Secondo il presidente Emmanuel Macron, l'odio verso la comunità eb

Il gas di Israele esportato via Egitto. Storico accordo nel Bacino di Levante : Le società che sviluppano Leviathan e Tamar, i due giacimenti che hanno inaugurato la corsa all’oro blu nel Mediterraneo Orientale, hanno siglato contratti per la vendita e il trasporto di 85,3 miliardi di metri cubi di gas nel corso di 15 anni (a partire dal 2020)