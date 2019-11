Isola della Sostenibilità approda a Roma | grande evento dal 4 al 7 dicembre

L'Isola di Pietro - trama della puntata del 22 novembre : Ruggeri chiede il trasferimento : Le anticipazioni relative alla sesta ed ultima puntata de "L'Isola di Pietro 3", la fiction di Canale 5 con protagonista Gianni Morandi ed ambientata nell'affascinante Sardegna, sono ricche di colpi di scena. Fra questi c'è la confessione di Monica, che si dichiara autrice dell'omicidio di Chiara, la decisione di Valerio di trasferirsi e la nuova vita di Diego nei panni di padre. La puntata di venerdì 15 novembre ha, inoltre, posto i ...

Minorca : a novembre l’Isola della calma delle Baleari ospiterà Starlight - il congresso sull’astroturismo : Dal 28 al 30 novembre nel suggestivo scenario dell’isola di Lazareto a Minorca, si terrà la seconda edizione di Starlight, il congresso internazionale dedicato all’astroturismo, che vedrà partecipazione di oltre 50 professionisti locali ed internazionali. La fondazione Starlight ha scelto Minorca come sede del congresso in quanto l’isola è stata nominata destinazione turistica e riserva Starlight, dopo che numerosi esperti e appassionati hanno ...

Ecco gli 11 ristoranti top della nostra PenIsola : Una new entry e 10 conferme, tra i ristoranti valutati con tre stelle, presenti nella nuova guida Michelin del 2020. Il nuovo ingresso è quello del ristorante di Enrico Bartolini, che si accaparra un posto tra gli chef più stellati di Italia. \\ La guida rossa, che dal 1900 accompagna i viaggiatori nelle loro scelte culinarie ha riconfermato i ristoranti meritevoli di tre stelle del 2019: Le Calandre a Rubano (Padova); Osteria Francescana a ...

La principessa Charlene di Monaco madrina della scuola elementare di Isola del Gran Sasso : Teramo - La principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, in qualità di Presidente della Croce Rossa di Monaco è l’ospite più atteso per il taglio del nastro della nuova scuola antisismica Parrozzani, a Isola del Gran Sasso plesso scolastico realizzato grazie ai contributi della Croce rossa italiana e monegasca. La presenza della principessa Charlene è un'ulteriore segnale di speranza e di rinascita per un ...

Gozo in autunno : l’Isola della felicità : Gozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoGozo in autunnoBisogno di una fuga? Un tuffo fuori stagione è la risposta più efficace per svuotarsi dai pensieri, e può essere il miglior pretesto per cominciare un viaggio di grandi scoperte che ne vale molti di più. Succede questo quando scopri Gozo, la “sorella ...

L’Isola di Pietro - trama della quarta puntata : Caterina decide di partire con Leonardo : Nuovo appuntamento incentrato sulla fortunata serie televisiva italiana L’Isola di Pietro tornata su Canale 5 in prima visione assoluta con la sua terza stagione. Gli spoiler del quarto episodio che il pubblico avrà la possibilità di guardare l’8 novembre 2019 come sempre a partire dalle ore 21:20 circa, dicono che Caterina Rovandi (Alma Noce) si avvicinerà ulteriormente a Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio) al tal punto da arrivare a fare ...

Alien : Isolation - ecco tutte le novità della versione per Nintendo Switch in un video di gameplay : Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo ad un nuovo video di gameplay dedicato ad Alien: Isolation, in arrivo sulla console ibrida Nintendo Switch.Originariamente sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, Alien: Isolation ha vinto diversi premi, ed è stato elogiato dalla critica per il suo gameplay atmosferico ricco di tensione e molto fedele ai valori produttivi dell'iconico film di 20th Century Fox, Alien. È ...

Clima di Cambiamento : “Isola della Sostenibilità” fa tappa a Terni : Il 4 novembre p.v., il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni, ospita la 7ª tappa del tour “Clima di Cambiamento” di Isola della Sostenibilità 2019. Per questo appuntamento di Isola della Sostenibilità, ragazzi e società civile, sono chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra architettura bio-ecologica e ambiente, cambiamenti Climatici, tecnologia ed economia circolare. Questi temi, quanto mai attuali, saranno trattati ed ...

Perturbazione nordica sull'Italia - cieli nuvolosi si gran parte della PenIsola : Roma - La Perturbazione giunta sull'Italia ieri, martedì, dal Nord Europa ha provocato un certo peggioramento sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Ha dato luogo a piogge sparse che solo nel caso della Toscana si sono mostrate piuttosto intense e persistenti, tanto che su alcune zone gli accumuli pluviometrici nell'arco delle ultime 24 ore hanno toccato punte di oltre 90mm nel Pisano, dove nella serata di ...