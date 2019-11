Iran | Amnesty International denuncia la sanguinosa repressione del regime di Teheran

Secondo Amnesty International i morti nelle proteste in Iran degli ultimi giorni potrebbero essere più di 100 : L’organizzazione internazionale Amnesty International ha scritto che, basandosi sulle informazioni e sulle testimonianze che ha raccolto, i morti nelle proteste degli ultimi giorni in Iran potrebbero essere stati 106. La stima si basa su video verificati, testimonianze di persone sul

Iran - Amnesty International denuncia : “Almeno 106 persone uccise in 21 città” : Almeno 106 persone uccise in manifestazioni in 21 città dell'Iran. Lo riferisce Amnesty International, precisando di basarsi su "filmati verificati, testimoni oculari e informazioni raccolte da attivisti fuori dal Paese, che mettono in luce una serie di uccisioni illegali da parte delle forze di sicurezza Iraniane".Continua a leggere

“Sono almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran”. La denuncia di Amnesty : Dieci anni anni dopo la rivolta del 2009, che vide i giovani iraniani in piazza contro i brogli nelle elezioni presidenziali, la Repubblica Islamica ha assistito a una nuova ribellione soffocata nel sangue e si prepara a mettere in funzione la forca per chi voglia mettere in discussione il regime. “Sono almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran” negli scontri degli ultimi giorni, ha denunciato Amnesty ...

Rivolta in Iran - la denuncia di Amnesty International : «106 manifestanti uccisi in 21 città» : Protesta contro il caro benzina. Cecchini sui tetti, corpi trascinati via, Internet oscurata per non mostrare la brutale repressione, denuncia la ong. E intanto dalle autorità arriva il monito: i leader delle manifestazioni potrebbero finire impiccati