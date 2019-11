Inter | il club nerazzurro sarebbe su Florenzi | la Roma avrebbe chiesto Esposito

SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’Interesse dei top club per Fabián Ruiz” : SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” Intervenuto pochi minuti fa sulle frequenze di Radio Marte, c’è Luca Marchetti (Sky) a fare un punto sulla situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Fabiàn, sono numerosissime le voci di mercato che vedrebbero il calciatore verso il […] Leggi tutto L'articolo SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale ...

Nuovo San Siro - il Comune scrive a Inter e Milan. I club studiano una strategia : Il Comune di Milano rilancia e passa di Nuovo la palla a Inter e Milan. Riassumiamo le puntate precedenti. L’amministrazione aveva dato il parere positivo all’Interesse pubblico del Nuovo San Siro, mettendo però una serie di paletti ai due club. Innanzitutto frenando di sviluppo immobiliare, ma anche ribadendo che il vecchio Meazza debba essere utilizzato per altre funzioni, non abbattutto. Inter e Milan a quel punto si erano ...

Cessione Roma - il gruppo Friedkin Interessato al club giallorosso [DETTAGLI] : Il gruppo Friedkin fa sul serio. E’ interessato ad entrare nella Roma. E mira a diventare l’azionista di maggioranza. La trattativa, è entrata nel vivo, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale e nei giorni scorsi si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in ...

Calciomercato : Skriniar offerto al Barcellona - ma il club catalano non sarebbe Interessato : Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei. Il Barcellona ...

Inter - Nainggolan non avrebbe accettato il diktat comportamentale del club nerazzurro : La scorsa estate l'Inter ha operato molto anche in uscita anche se non ha praticamente incassato nulla dalle cessioni dei suoi uomini migliori. I dirigenti nerazzurri, infatti, hanno definito le trattative sulla base di prestiti secchi o con diritto di riscatto.La partenza di Radja Nainggolan ha senz'altro fatto discutere con il centrocampista belga che è tornato al Cagliari dopo diversi anni anche a causa dei problemi di salute che hanno ...

Inter - il club nerazzurro sarebbe in concorrenza con la Juventus per Federico Chiesa : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio, e non solo. I nerazzurri, infatti, starebbero programmando anche alcune mosse da attuare la prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è noto per il suo fiuto negli affari e, inoltre, la sua capacità di giocare d'anticipo ha rappresentato uno dei punti di forza della Juventus che in Italia domina in maniera incontrastata da otto anni. Il ...

CORRIERE DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

E sul sito dell’Inter lo sfogo di Conte… non è uno sfogo : online sparisce la critica al club : Avete presente lo sfogo di Conte ieri dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund? Quello in cui invita caldamente la dirigenza a rispondere alle domande di Sky al posto suo? Quello in cui il tecnico accusa l’Inter di aver fatto degli errori di programmazione nel mercato? Beh, insomma: questo. Ecco, per l’Inter non è mai successo. Sul sito del club hanno pubblicato la versione edulcorata, nella quale “Antonio Conte, nel ...

Lutto in casa Inter - si è spento un eroe dello scudetto dei record : il cordoglio del club nerazzurro : Il club nerazzurro piange la scomparsa di Alberto Rivolta, morto all’età di 51 anni per un tumore rarissimo al sistema nervoso Si è spento all’età di 51 anni Alberto Rivolta, ex difensore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni, con cui vinse lo scudetto nel 1988-1989. Se l’è portato via una malattia rarissima con cui combatteva da 25 anni, un ependimoma midollare, un tumore rarissimo del sistema nervoso ...

Napoli Club Parlamento - Quagliariello : ”Fatta Interrogazione parlamentare e..” : Quagliariello: abbiamo fatto un’interrogazione parlamentare e abbiamo chiesto al ministro dello sport di venire a riferire in aula e dire cosa intende fare per garantire la correttezza del campionato A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto l’onorevole Gaetano Quagliariello, Presidente del Napoli Club Parlamento per parlare della interrogazione parlamentare intrapresa per i fatti accaduti in Napoli ...

Inter - il club nerazzurro avrebbe bloccato Darmian per gennaio : L'Inter sarà molto probabilmente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono in lotta, punto a punto, per il titolo con la Juventus e per questo motivo la società ha tutta l'intenzione di accontentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. L'allenatore salentino, infatti, dopo il successo ottenuto contro il Brescia al Rigamonti ha evidenziato le carenze presenti all'Interno della propria rosa. ...

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il ...

Calciomercato Napoli - Interesse per Haland? La precisazione del club [FOTO] : “Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”. Con questo post su Twitter, la società partenopea smentisce un presunto interesse nei confronti del giovane talento norvegese. L'articolo Calciomercato ...