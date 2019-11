Infortunio Ghoulam | l’algerino si ferma ancora | non sarà a disposizione contro il Milan

Incredibile : nuovo Infortunio per Ghoulam! : La sfortuna sembra essersi accanita su Faouzi Ghoulam che nella giornata di ieri ha subito un nuovo stop Il terzino algerino s’è fermato ancora per infortunio e, quasi sicuramente, non ci sarà contro il Milan. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport che sottolinea il momento non proprio fortunato dell’algerino. Il ragazzo in questa stagione ha disputato appena 5 partite per un totale di 300′ in campo e non è mai ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : esce Hysaj per Infortunio - dentro Ghoulam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...