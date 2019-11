Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019) La sfortuna sembra essersi accanita su Faouzi Ghoulam che nella giornata di ieri ha subito unstop Il terzino algerino s’è fermato ancora pere, quasi sicuramente, non ci sarà contro il Milan. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport che sottolinea il momento non proprio fortunato dell’algerino. Il ragazzo in questa stagione ha disputato appena 5 partite per un totale di 300′ in campo e non è mai stato impiegato in Champions League. Ora un. Seguiranno aggiornamenti PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI LEGGI ANCHE Fabian Ruiz, si discute del rinnovo Orsato protagonista in Romania-Svezia, ferma la gara per razzismo, aperto procedimento disciplinare Mourinho presenta la lista: c’è anche un calciatore del Napoli Angelo Pisani ed Erich Grimaldi, avvocati, rassicurano i tifosi del Napoli CONTENUTI EXTRA Previsioni ...

AzzurrissimoTwi : ?? INCREDIBILE. Nuovo infortunio per Ghoulam - - BlackHo42337306 : Ma che sangue di quella cantera - AdoroilGenio : ADORO IL GENIO - GENIALATE DAL MONDO Gli #scienziati di #AiG hanno isolato un nuovo ceppo virale che dà origine a… -