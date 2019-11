In The Flash 6 la gravidanza di Danielle Panabaker cambierà il finale? La storia di Nash

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) Siamo tutti felici per ladima la domanda resta: come influirà su The6? La serie si avvia verso la pausa di metà stagione e il maxi crossover con Arrow, Supergirl e Batwoman, ma cosa succederà dopo? Fino a questo momento i fan hanno festeggiato affollando i social tra like e complimenti per ladella loro beniamina ma presto tutti si chiederanno come è possibile che l'attrice riesca a chiudere questa stagione della serie ed è lecito farlo. A rispondere a questa domanda, almeno in parte, è la diretta interessata che in un'intervista ad Etonline rivela di essere già nel suo secondo trimestre.All'inizio di questo mese, la star di 32 anni ha rivelato che sta aspettando il suo primo bambino dal marito Hayes Robbins e nell'intervista ha raccontato di averlo riferito sin dall'inizio agli sceneggiatori in modo tale che tutti potessero tenerne ...

diam0ndfields : Marquei como visto The Flash (2014) - 5x20 - Gone Rogue - Dani65489209 : RT @agensir: Giornata mondiale infanzia: Save the Children, flash mob alla Stazione Termini di Roma per lo “Stop alla guerra sui bambini” h… - bubblwgumbitch : Marquei como visto The Flash (2014) - 5x13 - Goldfaced -