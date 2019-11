In Emilia-Romagna crescono gli addetti negli ospedali privati

M5s - elezioni in Emilia Romagna e Calabria : decide il voto su Rousseau : Gli iscritti alla piattaforma telematica dovranno decidere sulla partecipazione dei pentastellati alle prossime Regionali...

M5s - giovedì voto su Rousseau per decidere se partecipare alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria : È “il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali”. Per questo il Movimento Cinque Stelle ha deciso di far scegliere agli iscritti se partecipare o meno alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Lo annuncia il Blog delle Stelle, spiegando che la votazione sarà aperta giovedì alle 12 e si chiuderà alle 20. “partecipare alle elezioni richiede uno ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è pareggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Maltempo Emilia Romagna : 1 - 2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna : Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna. La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da ...

I grillini pronti a correre contro i dem in Emilia Romagna : Salvini ora certo della vittoria : Il fortino rosso cadrà. L’Italia si sta colorando progressivamente tutta di verde. E dopo il ko in Emilia Romagna e

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Maltempo Emilia Romagna : chiusa la breccia dell’argine dell’Idice - prosegue il monitoraggio dei corsi d’acqua : chiusa nella notte la breccia dell’argine dell’Idice che ha causato l’allagamento di una parte del territorio comunale di Budrio, nel bolognese. Ora l’acqua non esce più: tamponata la falla, continua il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della zona colpita. Nel frattempo sono in miglioramento le condizioni meteo: nelle prossime ore è previsto uno stop delle precipitazioni. E il quadro della situazione legata al ...

Maltempo Emilia Romagna - Costa : “63 milioni ai progetti cantierabili” : “Il governo già a settembre ha assegnato 21 milioni per 18 interventi sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Altri 25 milioni sono andati all’Autorità di distretto del Po per il tratto regionale. Ieri abbiamo stanziato 17 milioni per altri progetti. Sono progetti già cantierabili. L’anno scorso avevamo stanziato 74 milioni per i fiumi dell’Emilia Romagna. Ho dato la mia disponibilità alla Regione, se le risorse per ...

Maltempo Emilia Romagna : l’allerta per i fiumi passa da rossa ad arancione : Si conferma l’allerta meteo in Emilia-Romagna ma passa da rossa ad arancione per criticita’ idraulica – ossia per i fiumi – sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – e’ in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuove piogge - criticità arancione per le piene dei fiumi : “Per la giornata di giovedì 21 novembre si segnalano deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali. Si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione: – nella zona F ai tratti vallivi del fiume Panaro e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena. – nella zona D al transito della piena del fiume Reno nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia. ...

Matteo Salvini su sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i sondaggi di Rai Tre - con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo” : Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra. Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto. La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua ...

Sondaggi Ixè : in Emilia-Romagna PD primo partito - ma è testa a testa : Sondaggi Ixè: in Emilia-Romagna PD primo partito, ma è testa a testa Si avvicinano le decisive elezioni regionali in Emilia-Romagna: dopo la storica vittoria della destra in Umbria, l’opposizione al governo giallorosso cerca di sferrare un altro colpo all’asse che sostiene l’esecutivo. Secondo l’ultimo Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca, il partito Democratico è la prima forza politica della Regione. ...

Emilia Romagna e ‘sardine’ - Bersani a Dimartedì : “Come diceva Lucio Dalla - a modo mio quel che sono l’ho voluto io”. E cita Basaglia : “Le ‘sardine’ in Emilia Romagna? sono riuscite a dire due cose, una alla destra e una alla sinistra. Alla destra hanno detto: ‘Guarda che qui non sarà una passeggiata’. Alla sinistra hanno detto: ‘Non state lì a pettinare le bambole’“. E’ il commento del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Dimartedì” (La7), sulla mobilitazione delle ‘sardine’ in Emilia ...

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...