IMPEACHMENT TRUMP Così i democratici hanno perso la battaglia anti-Donald

C’è una svolta fondamentale nell’IMPEACHMENT di Donald Trump : (foto: Spencer Platt/Getty Images) Durante un’altra audizione pubblica della procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, c’è stata una testimonianza chiave, quella dell’ambasciatore statunitense nell’Ue Gordon Sondland. L’ex imprenditore americano – scelto proprio da Trump per il suo ruolo attuale – ha confermato le pressioni sul governo ucraino da parte del tycoon e del suo avvocato Rudy Giuliani ...

IMPEACHMENT TRUMP - ambasciatore Sondland testimonia contro il Presidente : L'ambasciatore degli USA presso l'Unione Europea Gordon Sondland ha testimoniato contro Donald Trump nell'indagine sull'Impeachment per il Presidente degli Stati Uniti. Sondland, durante la sua audizione di oggi, mercoledì 20 novembre, avrebbe confermato le accuse di "quid pro quo" mosse contro il Presidente. Donald Trump, infatti, secondo Sondland avrebbe chiesto all'Ucraina di avviare una indagine nei confronti della famiglia Biden, ...

IMPEACHMENT - Pelosi sfida Trump : “Venga a testimoniare” : Washington, 18 nov. (Adnkronos) – “Se ha elementi che lo discolpano, allora noi siamo ansiosi di vederli”. Così Nancy Pelosi ha esortato ad andare a testimoniare di fronte alla commissione di per il Kievgate in un’intervista alla Cbs. Il presidente “può presentarsi di fronte alla commissione e dire tutta la verità che vuole”, ha aggiunto la Speaker democratica, sottolineando che la commissione è pronta ...

"Mi piace l'idea - valuterò" : Trump apre alla possibilità di testimoniare sull'IMPEACHMENT : Donald Trump apre alla possibilità di una sua deposizione alla Camera nell’ambito dell’indagine su un suo possibile impeachment, idea avanzata dalla Speaker Nancy Pelosi. “Mi piace l’idea e la valuterò”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti.“La nostra pazza Speaker della Camera, la nervosa Nancy Pelosi pietrificata dalla sinistra radicale, ha suggerito una mia audizione nell’ambito ...

A che punto siamo con l’IMPEACHMENT a Trump? : (foto Getty Images/Bonnie Jo Mount) È iniziata ieri la fase pubblica della procedura di impeachment che mette sotto accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la prima giornata di audizioni alla Camera dei rappresentanti, trasmessa anche in diretta tv, sono stati ascoltati alcuni testimoni chiave come William Taylor, ambasciatore Usa a Kiev, e George Kent, sottosegretario al dipartimento di stato con delega all’Europa. La ...

Come procede l’IMPEACHMENT contro Trump : Durante le prime audizioni pubbliche alla Camera si è parlato di una nuova telefonata in cui il presidente chiese informazioni sulle indagini contro Biden in Ucraina

IMPEACHMENT - “Trump interessato solo a indagini su Biden”. I Dem bocciano mozione per deposizione talpa : L'unico interesse del presidente Donald Trump per l'Ucraina riguardava l'apertura di un'indagine contro il rivale Joe Biden. È quanto emerge dalla prima audizione pubblica, davanti alla commissione Intelligence della Camera statunitense, sul possibile Impeachment del capo di Stato. Dopo aver testimoniato a porte chiuse, l'ambasciatore Bill Taylor, attuale incaricato d'affari ad interim in Ucraina, e il funzionario George Kent, del dipartimento ...

Si sono concluse le prime audizioni pubbliche sull’IMPEACHMENT di Donald Trump : Si sono concluse alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti le prime audizioni pubbliche per l’impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump. I primi a testimoniare sono stati William Taylor e George Kent, due funzionari del Dipartimento di Stato considerati centrali

IMPEACHMENT - al via la deposizione pubblica su Trump. Parlano i primi due testimoni : “Esisteva un canale decisionale irregolare” : L’America è incollata alla tv: è cominciata a Washington, alla Camera, la prima deposizione pubblica dell’indagine di Impeachment sul presidente Donald Trump. In programma ci sono le deposizioni di fronte alla commissione di Intelligence dell’incaricato d’affari americano a Kiev, William Taylor, e del vice assistente segretario di Stato, George Kent. Ha cominciato quest’ultimo dicendo che fu “allarmato” dagli sforzi di ...