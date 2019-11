Ilva | le proposte sul tavolo del vertice Conte-Mittal | un pezzo del rione Tamburi

Ex Ilva : Conte scrive a ministri - 'aprire Cantiere Taranto - proposte a Cdm giovedì' (3) : (Adnkronos) - "Al riguardo, ti anticipo -conclude Conte - che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mi ha comunicato l’intenzione di promuovere un intervento organico per il rilancio dell’Arsenale, mentre il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, mi ha rappresentato la volontà di realizzare u

Ex Ilva : Conte scrive a ministri - 'aprire Cantiere Taranto - proposte a Cdm giovedì' (2) : (Adnkronos) - "Per questo, reputo necessario -prosegue il presidente del Consiglio- aprire un 'Cantiere Taranto', all’interno del quale definire un piano strategico, che offra ristoro alla comunità ferita e che, per il rilancio del territorio, ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre i