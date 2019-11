Ilva | il governo | si tratta con ArcelorMittal | ma c' è distanza sugli esuberi

Feltri su Alitalia ed Ilva : 'Giunto il momento che governo vada a fare in c...' : Vittorio Feltri non ha mai espresso particolare stima nei confronti del governo, anzi molte volte ha manifestato con toni ruvidi il proprio dissenso. Il suo giudizio verso il Conte-bis risulta, negli ultimi tempi, ulteriormente inasprito dall'evoluzione dei fatti relativi all'Ilva. L'addio di ArcelorMittal, destinata a lasciare con tanti dubbi migliaia di occupati dell'acciaieria tarantina, diventa un altro punto su cui il giornalista contesta ...

Ilva/ Scudo penale - la verità che il Governo fa finta di non sapere : Sulla vicenda ILVA sembra che gli esponenti del Governo fingano di non sapere che senza Scudo penale non c'è trattativa con Arcelor Mittal

Ex Ilva - domani vertice governo-ArcelorMittal/ Esuberi e scudo penale i punti chiave : Ex Ilva, domani vertice governo-ArcelorMittal: i punti chiave sono gli Esuberi e lo scudo penale, ma l'esecutivo è moderatamente ottimista

Ilva - il governo lavora a una partecipazione di società pubbliche : Arcelor chiede l'ingresso dello Stato in una newco dalla quale separare parte dei lavoratori. Verso un emendamento alla manovra: fondi per il personale gestito dai commissari

**Ex Ilva : in Cdm non ci sarà scudo - governo aspetta esito vertice Mittal** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l’ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere ...

Giulio Sapelli - la profezia sull'Ilva : "Salvarla è vitale - ma il governo non è all'altezza" : Siamo al crocicchio per l' inferno direbbe Sartre. Per l' ex Ilva, la riserva nazionale e -al tempo stesso- il sacrario della siderurgia dopo la Procura di Milano ora si muove -contro il recesso di Arcelor Mittal- anche quella di Taranto, dietro denuncia dei commissari straordinari (per «fatti e com

"L'Ilva non si salverà - il governo non è all'altezza" dice Sapelli : Per l'ex Ilva di Taranto del gruppo franco indiano ArcelorMittal si dovrebbero cercare azionisti privati, però nell'esecutivo c'è “una forte componente anti-industriale”. A sostenerlo in un'intervista a Libero Quotidiano è l'economista Giulio Sapelli, che è stato in predicato di fare il premier, anche se solo per un giorno. Secondo Sapelli il governo non è all'altezza “perché non ha le competenze, e perché nel suo stesso interno ha una forte ...

Ex Ilva - il piano B del governo : "Commissari e prestito ponte per rilanciare Siderurgico dopo Arcelor Mittal" : Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Bocciasu Radio Capital: "L'obiettivo sarebbe riportare l'azienda sul mercato entro un paio d'anni"

Ilva - ecco la proposta di Mittal al governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Ilva - ecco la proposta di Mittal al governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Ex Ilva : Saltamartini - ‘governo incapace si affida a magistratura’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Non essendo in grado di affrontare il caso Ilva questo governo di incapaci getta la palla alla magistratura. Scelta folle degna di questi inetti, che avrà come esito la chiusura delle acciaierie italiane con migliaia di lavoratori mandati a casa senza preoccupazione. #Contebisacasa” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega, Barbara Saltamartini, presidente della Commissione Attività ...

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati al governo : «Soluzioni - fate presto» : È un «fate presto» corale, quello che giunge al governo da sindacati e imprenditori. Ora che lo spegnimento dell'ex Ilva di Taranto è una realtà scandita da un...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»