Il Tottenham presenta Mourinho | ho sbagliato ma mi sento più forte

Tottenham - Mourinho si presenta ed è subito show : l’inizio è umile - ma la stoccata sulla finale di Champions è da Special One : Josè Mourinho si presenta e la conferenza stampa del Tottenham è subito uno show : l’inizio è molto umile , poi nella stoccata sulla finale di Champions persa si rivede lo ‘ Special One’ “Che cos’è questo silenzio”, Josè Mourinho rompe il ghiaccio nella conferenza stampa di presenta zione in qualità di neo allenatore del Tottenham . Il tecnico portoghese, dopo un lungo periodo di inattività, si è presenta to più umile e ...

Mourinho si presenta ai tifosi del Tottenham : “questa è la mia vita. Bale o Bruno Fernandes? Contento così” : L’era Mourinho al Tottenham è appena iniziata. Non intende fare rivoluzioni ma trasmettere a Kane e soci la sua mentalità vincente, facendo soprattutto tesoro degli errori commessi in passato. Conferenza stampa di presentazione per lo Special One, chiamato a raccogliere il testimone di Pochettino e guidare alla risalita una squadra che è affondata al 14esimo posto in Premier dopo una stagione che l’ha vista arrivare fino alla ...