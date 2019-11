Il Segreto | Matias e Isaac accusati di omicidio? La morte di Antolina

Il Segreto spoiler spagnoli : Matias si vede ancora con Alicia : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', le puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da oggi 18 novembre a venerdì 22 novembre si soffermeranno sui coniugi Marcela e Matias Castanada e sul triangolo amoroso venutosi a formare con la terza incomoda, Alicia. In particolare, questo triangolo amoroso sta infiammando le trame delle puntate ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, la Del Molino continuerà a ...

Il Segreto Anticipazioni 12 novembre 2019 : Matias rischia di morire mentre Severo... : Il dottor Zabaleta informa che Matias potrebbe perdere la vista o addirittura morire. Severo invece è preoccupato della presenza di un testimone nelle indagini sullo scoppio della bomba.

Il Segreto - trame episodi 12-13 novembre : Matias riesce a salvarsi - Santacruz preoccupato : Martedì 12 e mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 16:10 su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi de Il segreto, la soap ideata da Aurora Guerra ed ambientata a Puente Viejo e che tanti colpi di scena sta riservando ai numerosissimi fan. Dopo l'esplosione avvenuta al ricevimento di nozze di Fernando ed in cui ha perso la vita Maria Elena, sia Carmelo che donna Francisca proseguiranno le indagini per scoprire il colpevole. Da quanto ...

Il Segreto - trama del 10 novembre : Maria rimane paralizzata - Matias rischia di morire : La trama della puntata de Il Segreto trasmessa domenica 10 novembre dopo l'appuntamento con la soap opera di "Una Vita" annuncia tante novità per i telespettatori italiani. In particolare, Matias Castaneda rischierà di morire dopo aver contratto una grave infezione, mentre sua sorella Maria rimarrà paralizzata dopo una visita del dottor Zabaleta. Il Segreto, puntata 10 novembre: Matias contrae una grave infezione Nuovi colpi di scena terranno ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Marcela Scopre il Tradimento di Matias! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Matias decide di confessare la verità a Marcela, causando così la rovina del suo matrimonio. Intanto i guai sono in arrivo anche per Francisca, che vorrebbe tornare in grande stile… La dodicesima stagione de Il Segreto inizia con tanti colpi di scena. In particolar modo, due dei protagonisti centrali sono proprio Matias e Marcela. Il primo è appena uscito dal carcere e sembra completamente ...

Il Segreto - puntate 9 e 10 novembre : Matias rischia di morire : Gli spoiler del fine settimana della soap opera Il Segreto rivelano che in paese proseguiranno le indagini per scoprire chi abbia commesso il terribile attentato al matrimonio di Maria Elena e Fernando. Ricordiamo che la donna, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell'impatto, gettando il povero vedovo nella disperazione più totale. Elsa, invece, si troverà a prendere una drastica decisione: la giovane, infatti, scapperà da Puente Viejo. Le ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 11-17 Novembre 2019 : Diagnosi Infauste per Matias - Maria ed Elsa! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 Novembre 2019: Maria sulla sedia a rotelle, Matias muore? Elsa ed un male incurabile… Anticipazioni Il Segreto: Matias rischia di morire, mentre Maria rimane paralizzata! Elsa ha una malattia incurabile. Antolina ritorna a Puente Viejo, mentre Onesimo e Meliton si sfidano per Saturna. Lola viene lasciata dal fidanzato. Prudencio la invita a fare una passeggiata. Francsca ...

Il Segreto anticipazioni 6-7 novembre : Maria e Matias in gravi condizioni : Un evento infausto rovinerà la vita di alcuni personaggi di Puente Viejo e a svelarlo sono le anticipazioni de Il Segreto dei giorni 6-7 novembre. Durante le nozze di Fernando e Maria Elena, l'ordigno di Severo esploderà rovinosamente e così quella che doveva essere una vendetta contro Francisca, si trasformerà in una strage di vittime. La deflagrazione, purtroppo, colpirà la povera sposa e i fratelli Maria e Matias Castaneda. Alla luce di ...