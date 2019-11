Il salvataggio di Alitalia ancora non decolla | si va verso l' ottava proroga

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Governo in campo per tirare fuori l’dall’impasse ed evitare un“con qualche toppa”. Nel giorno della scadenza dei termini per l’offerta vincolante, cui la cordata capeggiata da Fs arriva sfilacciata e senza le condizioni per mettere in piedi nemmeno il consorzio acquirente, il presidente del consiglio Giuseppe Conte assicura l’impegno del Governo: “ci deve essere una via di uscita, dobbiamo trovare una soluzione”. La strada al momento sembra quella di concedere altro tempo, probabilmente altre 2-3 settimane: decideranno i commissari e il Ministero dello sviluppo. Nel frattempo, mentre Delta si dice pronta a lavorare con altri soggetti per mettere in piedi il consorzio, su Atlantia cala nuovamente la scure del leader M5s Di Maio, che avverte, niente “baratti” con la concessione.Le parole di Conte arrivano ...

