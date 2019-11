Il risultato del voto su Rousseau sarà vincolante ma i 5 stelle si spaccano sul quesito

Scoperto un possibile punto d’attacco ai tumori del polmone aggressivi : “risultato promettente” : Alcuni tipi di tumore del polmone fra i più aggressivi potrebbero essere trattati con farmaci che bloccano la proteina ERK. Questo rappresenta uno spiraglio sulla possibile vulnerabilità di questi tumori per i quali non è attualmente disponibile alcuna terapia a bersaglio molecolare, dimostrata dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano con uno studio pubblicato sul Journal of Thoracic Oncology. Studio eseguito in laboratorio, che ...

DIRETTA/ Brasile Corea del Sud - risultato finale 3-0 - : Danilo chiude il match al 60' : DIRETTA Brasile Corea del Sud: streaming video e tv, risultato finale 3-0. Pieno successo verdeoro nell'amichevole in programma oggi, 19 novembre 2019.

Diretta/ Spagna Malta - risultato 5-0 - video streaming tv : manita delle Furie Rosse! : Diretta Spagna Malta streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di qualificazione agli Europei.

Diretta/ Spagna Malta - risultato 0-0 - video streaming tv : dominio delle Furie Rosse : Diretta Spagna Malta streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di qualificazione agli Europei.

DIRETTA/ Trieste Brindisi - risultato finale 72-80 - : colpo esterno della Happy Casa! : DIRETTA Trieste Brindisi, risultato finale 72-80: la Happy Casa vince la sesta partita su otto nel campionato di Serie A1 e continua a volare in classifica.

DIRETTA/ Perugia-Cittadella - risultato finale 0-2 - : Venturato sbanca il Curi! : DIRETTA Perugia Cittadella streaming video e tv: formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata di Serie B.

Diretta/ Dudelange Siviglia - risultato finale 2-5 - video streaming tv : doppio Sinani : Diretta Dudelange Siviglia streaming video tv: risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

DIRETTA/ Cluj Rennes - risultato 0-0 - video streaming tv : ci prova Del Castillo : DIRETTA Cluj Rennes: streaming video tv, risultato live del match nel programma della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

DIRETTA/ Dudelange Siviglia - risultato 0-5 - video streaming tv : tripletta di Munir! : DIRETTA Dudelange Siviglia streaming video tv: risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

DIRETTA/ Dudelange Siviglia - risultato 0-1 - video streaming tv : sblocca Dabbur! : DIRETTA Dudelange Siviglia streaming video tv: risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Per accontentare la bimba ordinano per il suo compleanno la torta della Principessa Elsa - ma il risultato è da film horror : Per cercare di rendere felice la figlia che compiva gli anni due giovani genitori hanno ordinato la torta della bellissima Principessa Elsa di Frozen. La piccola era rimasta incanta dal film. La Principessa Elsa di Frozen era diventata in pochi mesi il personaggio preferito di tantissime femminucce. La famiglia della piccola ha voluto accontentarla ma invece di ricevere dalla pasticceria una torta da sogna ha ricevuto una torta da film ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Diretta/ Fiorentina Parma - risultato 0-0 - streaming video tv : Fase iniziale del match : Diretta Fiorentina Parma. streaming video e tv, quote probabili formazioni e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Ambrosini a Sky : «Deluso dal Napoli - non aveva la volontà di ribaltare il risultato : Ambrosini a Sky commenta in maniera delusa e negativa la prestazione del Napoli all’Olimpico «Sono sorpreso dall’atteggiamento del Napoli quando sembrava che avesse ripreso la partita sul finire del primo tempo, in avvio di ripresa al di là del gol non si è vista la prestazione di una squadra che avesse la volontà di ribaltare il risultato» L'articolo Ambrosini a Sky: «Deluso dal Napoli, non aveva la volontà di ribaltare il risultato ...