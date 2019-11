Il Re del Golf | tour mondiale offre sfide 1 contro 1 su splendidi campi 3D

Golf - PGA Tour 2020 : Todd a caccia del triplete al RSM Classic. Tanti americani tra i favoriti : Nel mentre in Europa va in scena l’attesissimo atto finale della stagione a Dubai, il PGA Tour si prepara a tornare negli Stati Uniti dopo sei settimane di lontananza. Destinazione Georgia, dove al Sea Island Resort sta per cominciare il RSM Classic 2019. Un torneo che ha una particolarità nel percorso di gioco, che in effetti si sdoppia per i primi due giri. Il campo ufficiale è il Seaside Course, un par 70 che sarà il teatro delle ...

Golf - European Tour 2019 : tre azzurri al via del DP World Tour Championship. In 5 ancora in corsa per la Race to Dubai : Eccoci qui. L’ultimo dei 48 eventi della stagione dello European Tour di Golf sta per aprire i battenti questo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti. I I 50 migliori nella classifica della Race to Dubai compongono l’annuale field del DP World Tour Championship 2019 che si darà battaglia alle Jumeriah Golf Estates per stabilire chi verrà incoronato il migliore giocatore dell’anno. Il field. Chi è il favorito per la vittoria ...

Maltempo nel Golfo di Gaeta : la “Signora del Vento” alla deriva - avviato il recupero : “Una terribile notte quella appena trascorsa dalla ‘Signora del Vento‘ e dal suo equipaggio. La nave, regolarmente ormeggiata alla banchina Cicconardi, a causa delle proibitive condizioni meteomarine che eccezionalmente si sono abbattute sul Golfo di Gaeta, ha subito danneggiamenti“: lo spiega in una nota l’Istituto nautico ‘Giovanni Caboto’ di Gaeta riferendosi alle condizioni della nave scuola ...

Golf - PGA Tour 2020 : il quarto giro del Mayakoba Golf Classic interrotto per oscurità - Vaughn e Todd comandano dopo 14 buche : Domenica di lavoro extra per i Golfisti impegnati nel Mayakoba Golf Classic 2019. A causa dell’annullamento della giornata di giovedì per la pioggia torrenziale che ha investito Playa del Carmen (Messico), rendendo impraticabile il Gary Player Country Club, gli organizzatori hanno cercato oggi di far disputare sia il terzo che il quarto round, ma l’oscurità è arrivata a interrompere il programma a poche buche dalla fine. Sono ...

Golf - PGA Tour 2020 : Danny Lee in testa nel Mayakoba Golf Classic al termine del primo round : 24 ore dopo la tempesta, su Playa del Carmen arriva la tregua climatica che permette di iniziare e completare il primo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) vede al comando Danny Lee. Il neozelandese guida la leaderboard con lo score di -9 (62 colpi), una lunghezza meglio degli ...

Golf – Lombard supera Oosthuizen al comando del Nedbank Golf Challenge : 9° Guido Migliozzi : Lombard rileva il comando del Nedbank Golf Challenge da Oosthuizen: nona posizione per l’azzurro Guido Migliozzi Guido Migliozzi, nono con 140 (69 73, -4) colpi, è rimasto in alta classifica nel Nedbank Golf Challenge, settimo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour che si sta svolgendo sul percorso del Gary Player CC (par 72), a Sun City in Sudafrica, mentre è in bassa Andrea Pavan, 60° con 151 (77 74, +7). Conducono ...

Golf - PGA Tour 2020 : la pioggia cancella l’intero primo round del Mayakoba Golf Classic : L’intensa pioggia abbattutasi in quel di Playa del Carmen ha impedito lo svolgimento dell’intero primo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). La kermesse messicana che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) terminerà, con ogni probabilità, di lunedì. L’ultima volta che un intero round è stato totalmente cancellato risale a poche ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi terzo nel primo giro del Nedbank Challenge. Vola Louis Oosthuizen : A Sun City, nella penultima tappa dell’attuale stagione dell’European Tour (che corrisponde anche all’ultimo evento delle Rolex Series prima di Dubai), c’è subito un uomo che si dimostra in grande forma. E’ Louis Oosthuizen, che interpreta perfettamente il ruolo di padrone di casa, a collocarsi in testa al Nedbank Golf Challenge con un gran giro in 63 colpi, nove sotto il par, con soli birdie e una condizione ...

Nave italiana assaltata da pirati nel Golfo del Messico : La Nave italiana Remas è stata assaltata da un commando di pirati nel Golfo del Messico. Secondo le prime notizie, riportate da Adnkronos, due marittimi italiani sarebbero rimasti feriti nell’attacco: uno colpito alla testa con un oggetto contundente e l’altro raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Nessuno dei due è in pericolo di vita.A compiere l’assalto un gruppo di pirati formato da 7-8 persone che dopo essere andate ...

Nave italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico : due feriti [NOMI e DETTAGLI] : Una Nave italiana e’ stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel Golfo del Messico. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L’Unita’ di Crisi del ministero degli Esteri “segue con la massima attenzione e in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico“. Il blitz dei pirati sul mercantile italiano “Remas” della Micoperi è durato una decina di minuti e due italiani sono ...