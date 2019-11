Il prezzo alto della salute | Italia quarta al mondo per il costo dei farmaci

Palermo : incendio pizzeria Impastato - Arci 'a volte impegno sembra prezzo troppo alto' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "A Giovanni e a alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. A volte l’impegno sembra fArci pagare un prezzo troppo alto, ma insieme siamo più forti noi. Siamo in tanti a dire no alle mafie, no alla violenza. Un abbraccio da tutta la comunità Arci". Co

Palermo : incendio pizzeria Impastato - Arci ‘a volte impegno sembra prezzo troppo alto’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “A Giovanni e a alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. A volte l’impegno sembra fArci pagare un prezzo troppo alto, ma insieme siamo più forti noi. Siamo in tanti a dire no alle mafie, no alla violenza. Un abbraccio da tutta la comunità Arci”. Così, in un post su facebook, l’Arci Sicilia ha voluto manifestare la propria vicinanza a Giovanni Impastato, ...

Livorno celebra Modigliani ad alto prezzo e con molti omissis : In mostra 14 dipinti e 12 disegni del maestro provenienti dalla collezione Jonas Netter e Alexandre sulle 122 esposte, valore 540 milioni. Parcella di 1,2 milioni di euro per Marc Restellini

Huawei Nova 5T è lo smartphone con grande autonomia e un buon comparto fotografico - prezzo alto ma calerà : Huawei Nova 5T è il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda cinese. Ricopre un ruolo strategico per il brand, in quanto è il primo dispositivo che arriva in Europa dopo la presentazione del Mate 30 Pro. Quest’ultimo, a causa della questione ancora aperta con gli Stati Uniti, è basato su una versione di Android senza servizi Google: non è possibile utilizzare il Play Store per scaricare tutte le applicazioni, né tantomeno Gmail, ...

Allarme di Bonaccini : "Sulle tasse rischiamo di pagare un prezzo alto" : "Scrivo ai parlamentari eletti qui: la questione auto aziendali gestita come peggio si potesse e qui dove cresciamo più di tutti e con la disoccupazione al 5% rischia di farci pagare prezzo alto. Sono bombardato dai nostri elettori non dagli altri. Ps: anche la tassa sulla plastica se non mettete alcuni correttivi ed incentivi la paghiamo qui, non altrove". È quanto scrive, secondo quanto si apprende, il governatore dell'Emilia ...