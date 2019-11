Il Movimento 5 stelle dovrà correre alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ildeveregionali in. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andrannourne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi edni che hanno contestato la scelta iniziale del leader Luigi Di Maio di non partecipare. Poi la svolta: deciderà la base su Rosseau. E il verdetto è univoco: ildeve partecipare. Di Maio incassa e afferma: "mo da soli", perché il"è la terza via". No, dunque, adanze sul territorio, come successo in Umbria. Il leader pentastellato garantisce: "Non abbiamo paura" e riconosce: "Gli iscritti ci hanno dato un mandato chiaro e ...

Mov5Stelle : Oggi gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sono chiamati a votare su #Rousseau per decidere se il M5S debba osservare… - you_trend : ?? Il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Questo l'esito del voto sulla p… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA / DI MAIO: LO AMMETTO, I 5 STELLE SONO IN DIFFICOLTÀ (AGI) - Roma, 21 nov. - 'Sicuramente il Moviment… -