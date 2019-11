Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Mauro Indelicato Un viaggio poteva costare anche 8mila Euro a testa, il gruppo era ramificato nel nord Italia e permetteva accessi anche in altri paesi europei. Dieci le persone coinvolte, tra queste anche un avvocato di Torino Nelle intercettazioni parlavano di “roba”, ma il riferimento non era ad oggetti od a sostanze stupefacenti, bensì ad esseri umani. È uno dei tanti retroscena venuti a galla con l’operazione compiuta nelle scorse ore daidi Torino, i quali hanno arrestato dieci persone accusate tra le altre cose di aver favorito l’arrivo diirregolari nel nostro paese. I coinvolti nell’operazione hanno nazionalità pakistana, bengalese ed indiana, ma vi è anche un italiano: si tratta in particolare dell’avvocato torinese, molto conosciuto nel capoluogo piemontese, Luca Schera di 55 anni. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora, accusato di aver ...

LuigiSusin : Il mercato di migranti smantellato dai Carabinieri - libdemita : @ItalyRespect @matteosalvinimi Essere 'migrante economico' non mi sembra un buon motivo per essere respinto: tutti… - GerriLiu5 : RT @CittadinaJ: @PCapitano2 Grande video, ma con un grosso errore. I leghisti della mia citta’ ti diranno: beh ma noi abbiamo i marocchini… -