Il manifesto delle sardine e il voto su Rousseau

Bologna - nasce il “manifesto delle Sardine” anti-Lega : “Cari populisti la festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero” : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita“. Con queste parole inizia il manifesto anti-Lega delle “Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi di Bologna che lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per ...

Cambiati a Roma i nomi delle vie intitolate ai firmatari del manifesto della razza : Cancellate dalla toponomastica di Roma le strade intitolate a Donaggio e Zavattari, due firmatari del Manifesto della razza. Al loro posto, i nomi degli scienziati, tra cui due donne, che si opposero alle leggi razziali e furono vittime di discriminazioni durante il regime fascista.Nel Municipio XIV via Donaggio diventa ora via Mario Carrara, largo Donaggio diventa largo Nella Mortara, mentre nel Municipio IX via Zavattari si chiamerà via ...

