Il Collegio | il prof Maggi si svela | “Ho chiamato per insultarlo” | il retroscena

Il Collegio 4 - spoiler quinta puntata : torna il prof Maggi e i ragazzi vanno in gita : Il Collegio 4 è giunto alla quinta e penultima puntata che sarà trasmessa martedì 19 novembre. I ragazzi di questa stagione, ambientata nel 1982, si sono rivelati molto irrequieti. Nella puntata di questa sera, il Preside deciderà di separare i ragazzi dalle ragazze. I collegiali faranno la scoperta di un oggetto di culto degli anni '80: il walkman. Tuttavia non mancheranno i momenti difficili, con un forte litigio, e i momenti di gioia con la ...

Il Collegio : Ecco Quanto Guadagnano Allievi - Professori e Sorveglianti! : Il Collegio è ormai uno dei programmi di punta di Rai 2. Durante le quattro edizioni gli ascolti sono aumentati vertiginosamente e questo in larga parte è merito degli Allievi. In molti inoltre, visto il successo degli ascolti, si sono chiesti Quanto vengano pagati tutti i protagonisti del docu-reality. Ecco quindi quali sono i compensi per gli Allievi, i Professori e i sorveglianti del Collegio. Il Collegio 4 sta per giungere al termine, ormai ...

Il Collegio - quanto guadagnano allievi - attori e professori : scoperta inaspettata : quanto si guadagna al Collegio? Parla l’ex Beatrice Cossu In molti si chiederanno senz’altro quanto guadagnano gli attori del Collegio in generale magari credendo che nelle ultime edizioni i guadagni siano aumentati, visto che il successo del docu-reality di Rai Due è aumentato col tempo: ricordiamo ad esempio che i telespettatori della quarta edizione sono […] L'articolo Il Collegio, quanto guadagnano allievi, attori e ...

Il Collegio 4 - Quarta Puntata : La Professoressa Pino Sconvolge Gli Animi Dei Maschietti! : Il Collegio 4, Quarta Puntata: cambiamenti in vista per gli alunni ma anche nel corpo docenti. Giunge una nuova insegnante che fa innamorare gli allievi. Il Preside non fa passare liscio il comportamento errato di qualcuno! Il Collegio 4, Quarta Puntata: Claudia Dorelfi rischia l’espulsione, ma il Preside decide solo di darle una bella punizione. Giunge una nuova bella Professoressa che sostituisce momentaneamente Maggi. I ragazzi si ...

Professoressa Pino - chi è la supplente Il Collegio 4/ Tutti innamorati : 'Bellissima!' : Occhi a cuoricino quelli degli allievi maschi del Collegio 4 quando fa il suo ingresso nella classe una nuova Professoressa. La bellissima supplente è la Professoressa Pino, che insegna italiano al posto del professor Maggi che ha l’influenza. I maschietti sono in visibilio e regalano alla nuova insegnante complimenti di ogni genere. “Non ho mai visto un angelo fino ad oggi” ammette Ciupilan, “Sei bellissima” dichiara invece CrisPino. Qualcuno ...

Nicolò Robbiano fiume in piena dopo il Collegio 4 : Sara - il prof Maggi e la sorpresa : Il Collegio 4, Nicolò Robbiano e Sara Piccione dopo il programma Rai Come ben sapete, Nicolò Robbiano e Sara Piccione si sono piaciuti al Collegio 4 e in molti si chiedono se stanno ancora insieme o se il loro rapporto è naufragato. Non abbiamo la certezza di ciò che stiamo per dirvi perché – come […] L'articolo Nicolò Robbiano fiume in piena dopo il Collegio 4: Sara, il prof Maggi e la sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Il Collegio 4 : Ecco perché Instagram ha Chiuso il Profilo di Francesco Cardamone! : Nel docureality Il Collegio, che ormai va in onda da qualche settimana, uno degli allievi più divertenti è senz’altro Francesco Cardamone. Nelle scorse ore però Instagram ha Chiuso il suo Profilo ed il ragazzo ovviamente ha reagito con una delle sue solite scenate. Ecco nei dettagli cosa è successo e perché il suo Profilo è stato Chiuso. Francesco Cardamone è uno degli allievi del docu-reality di Rai 2 “Il Collegio 4”. Sono ...

Il Collegio 4 - il prof Maggi ne ha per tutti : “Rimango sconvolto” - e su Maggy Gioia… : Andrea Maggi, Il Collegio: “Rimango sconvolto”, le parole sugli studenti di oggi Il prof. Andrea Maggi è sicuramente uno dei volti più noti del Collegio, ormai arrivato alla sua quarta seguitissima edizione su Rai Due. Dea Verna lo ha intervistato per il settimanale Oggi chiedendogli opinioni e pareri sugli studenti in generale e sulla classe […] L'articolo Il Collegio 4, il prof Maggi ne ha per tutti: “Rimango ...

Gli alunni de Il Collegio 4 alle prese con l’aerobica - l’informatica e un nuovo professore : anticipazioni 29 ottobre : Un vero e proprio boom di ascolti, questo hanno messo insieme gli alunni de Il Collegio 4 insieme ai professori e al cast della nuova edizione. Nonostante la difficile serata del martedì con lo scontro diretto con Alessio Boni e La Strada di Casa 2, e non solo, i partecipanti di questa nuova edizione non solo hanno catapultato il pubblico, per la prima volta, negli anni '80, ma hanno raggiunto quasi i 2,5 milioni di spettatori, superando ...

Cast e professori de Il Collegio 4 al via su Rai2 con Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli (video) : Cast e professori de Il Collegio 4 sono pronti ad aprire le porte mettendo insieme un nuovo anno scolastico tra materie, vecchie e nuove, provvedimenti disciplinari e le novità di un anno complicato come il 1982. Dimenticate quindi i movimenti e le rigide regole degli anni '60 perché questa volta il docu-reality di Rai2 catapulterà 20 studenti nel 1982 con un viaggio attraverso il decennio che ha segnato la storia musicale, sportiva e dello ...

Il Collegio 4 cast - allievi e professori ufficiali : chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due : cast Il Collegio 4, i venti allievi sono ormai ufficiali Il cast del programma Il Collegio 4 è ormai ufficiale e i venti allievi sono stati comunicati. La notizia arriva in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre. La classe è equamente distribuita fra dieci ragazze e dieci ragazzi, […] L'articolo Il Collegio 4 cast, allievi e professori ufficiali: chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due proviene da ...