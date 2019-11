IL CASO Il mix che rende uniche le PMI italiane

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 21 novembre 2019) Nelle PMIsi riescono a creare combinazioni vincenti e in grado di far affermare un'impresa sui mercati come una multinazionale

iointerra : Droppate un numero a caso e vi dico la canzone corrispondente al mio daily mix Mi annoio per questo sono curiosa di… - skalka7 : Campania sempre prima nelle classifiche che contano. Mi sembra anche giusto in questo caso, vista l'eccellente gest… - meco_mix : RT @73Orlando73: +++ FATTI, NON PUGNETTE +++ Di seguito l'impietoso confronto tra #M5s e #Lega nell'amministrazione della res publica. Nel… -