Il 27 novembre a Roma convegno sulla green economy | sarà presentato il rapporto “Gli

Festival del cinema turco - dal 22 al 24 novembre a Roma si svolge la prima edizione : La prima edizione del Festival del cinema turco si terrà a Roma dal 22 al 24 novembre. Verranno proiettati otto lungometraggi, scelti fra i film premiati del cinema turco moderno. Il Festival si terrà alla Casa del cinema di Villa Borghese, grazie al centro Culturale turco, ossia l’Istituto Yunus Emre, con l’appoggio della sezione Direzione del cinema del ministero della Cultura e del turismo della Turchia....Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Roma : 20 arresti per corruzione appalti - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Roma, 20 arresti tra imprenditori e dipendenti pubblici per corruzione in appalti, 21 novembre 2019,

Meteo Roma : previsioni per venerdì 22 novembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 22 novembre Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata con tempo asciutto; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 22 novembre Locali piogge al mattino sulla costa, tempo stabile altrove anche se con molte nubi diffuse; al pomeriggio i fenomeni interesseranno gran parte del territorio, ...

Accadde oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Silvia Romano - cresce la preoccupazione - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, giovedì 21 novembre 2019: rapimento Silvia Romano, cresce la preoccupazione per la sorte della volontaria

Campidoglio : dal 21 al 27 novembre eventi di Contemporaneamente Roma : Roma – Fino al 31 dicembre torna la nuova stagione di Contemporaneamente Roma. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si afferma sempre piu’ come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in citta’ grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte ...

Gran Finale di Romaeuropa : il 24 novembre Sakamoto e Alva Noto - Fennesz - Chassol e Fatoumata Diawara all’Auditorium PDM : Gran Finale per il Romaeuropa Festival 2019, il 24 novembre in tutte le sale dell’Auditorium Parco della Musica con la maratona musicale che chiude un’edizione da record: oltre 73000 le presenze registrate durante i due mesi e mezzo di programmazione di questa trentaquattresima edizione, con 138 eventi e 636 repliche su 25 palcoscenici della capitale. Dal pomeriggio alla sera una giornata di Grandi concerti con una line-up d’eccezione che vedrà ...

Night Skinny : Mattoni Tour Roma venerdi’ 29 novembre : Touch The Wood presenta: Night Skinny “Mattoni Tour”. Il producer hip hop dei record torna a Roma 29 novembre 2019 – Via Giuseppe Libetta 13 – 00154 – Roma Venerdì 29 novembre arriva a Roma il Tour di presentazione di “Mattoni” del producer Night Skinny. L’album, uscito a settembre, è stato uno dei successi discografici per il mondo hip hop italiano di questo 2019, ottenendo la certificazione di disco d’oro e ...

Silvia Romano - oggi 20 novembre è trascorso un anno dal suo rapimento in Kenya : Il 20 novembre 2018, la cooperante milanese, Silvia Romano, fu rapita mentre svolgeva attività umanitaria a Chakama, un villaggio distante 80 chilometri da Malindi, in Kenya. oggi è trascorso esattamente un anno da quel triste giorno. Da quanto emerge dagli ultimi sviluppi dell'indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del Ros, la cooperante sarebbe stata trasferita in Somalia e sequestrata da un gruppo di jihadisti di ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 21 novembre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 21 novembre Tempo instabile nel corso delle ore diurne con pioviggini al mattino e poi piogge a tratti più intense nelle ore pomeridiane. Migliora in serata ma con molte nubi, tempo asciutto anche nella notte. Temperature comprese tra +10°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 21 novembre Instabilità diffusa con piogge sparse su tutti i settori sia nella mattinata sia poi al pomeriggio, dove i fenomeni ...

Previsioni meteo 20 novembre : allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei fiumi : E' stata confermata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Prosegue il maltempo anche in Veneto, mentre nel resto d'Italia meteo in miglioramento.Continua a leggere

Emilia Romagna Allerta Rossa 20 novembre 2019 : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Valida dalle 00:00 del 20 Novembre 2019 fino alle 00:00 del 21 Novembre 2019*** Allerta Rossa per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, Allerta ARANCIONE per piene... L'articolo Emilia Romagna Allerta Rossa 20 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 20 novembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 20 novembre Molte nubi nel corso della mattinata con tempo asciutto; acquazzoni sparsi al pomeriggio e nelle ore serali. Migliora nella notte. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 20 novembre Piogge o acquazzoni nella mattinata sulla costa e sul Basso Lazio, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio come anche nelle ore serali, i fenomeni interesseranno ...

Ser Key live a Roma domenica 17 novembre per il contest “Promuovi la tua musica” : SER KEY presenta il singolo “DALL’ALBA” durante il contest “PROMUOVI LA TUA MUSICA” domenica 17 novembre c/o Teatro San Paolo – Roma Dall’Alba è il singolo d’esordio del rapper che racconta il lato difficile del territorio foggiano Carmine Vecchione, classe 1995, si avvicina alla musica rap sin dall’adolescenza, cimentandosi con il freestyle grazie al coinvolgimento di alcuni amici. La ...