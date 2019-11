Ibra al Milan | incontro Boban-Raiola | c’è l’offerta dei rossoneri

Fonte : milanworld

(Di giovedì 21 novembre 2019) Ilsi candida ufficialmente nella lista delle pretendenti ahimovic. In seguito alla decisione del 38enne svedese di lasciare i L.A. Galaxy e la Mls, sono molte le società che vorrebbero Zlatan all’interno della propria squadra. Dal Napoli al Bologna, passando per il Manchester United, il Tottenham e il Malmoe, sono davvero numerosi i club che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni. Tuttavia, ad avere le maggiori chance di reclutaresarebbe proprio il, come dimostra il cordialedi ieri trae Mino: c’è l’offerta deiSecondo La Gazzetta dello Sport,avrebbe avanzato auna proposta nel tentativo di convincere. Si tratterebbe di un ingaggio da 6 milioni di euro complessivi per 18 mesi. Un’offerta che – per un calciatore di 38 anni – non sarà semplice da pareggiare. Ad ogni ...

