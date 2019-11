I tifosi del Gimnasia ed il club convincono Maradona | l’ex Pide de Oro rimane come

Mourinho si presenta ai tifosi del Tottenham : “questa è la mia vita. Bale o Bruno Fernandes? Contento così” : L’era Mourinho al Tottenham è appena iniziata. Non intende fare rivoluzioni ma trasmettere a Kane e soci la sua mentalità vincente, facendo soprattutto tesoro degli errori commessi in passato. Conferenza stampa di presentazione per lo Special One, chiamato a raccogliere il testimone di Pochettino e guidare alla risalita una squadra che è affondata al 14esimo posto in Premier dopo una stagione che l’ha vista arrivare fino alla ...

I tifosi manifestano sotto la sede del Gimnasia chiedendo il ritorno di Maradona (VIDEO) : Non è passato inosservato l’addio di Diego Armando Maradona al Gimnasia. L’ex Pibe de Ora lo aveva annunciato in lacrime prima che la società desse l’annuncio ufficiale. Decisione irremovibile la sua, anche dopo che gli stessi calciatori gli avevano chiesto di ripensarci, motivata da fatto che il campione argentino non vuole continuare se Pellegrino, l’attuale presidente, non sarà rieletto. È di oggi invece la notizia che ...

Angelo Pisani ed Erich Grimaldi - avvocati - rassicurano i tifosi del Napoli : Angelo Pisani Bufera VAR, scatta l’azione legale degli avvocati Angelo Pisani ed Erich Grimaldi I tifosi del Napoli, secondo IL MATTINO, si stanno mobilitando per tutelare i sostenitori azzurri e gli scommettitori convinti dell’errore arbitrale denunciato dallo stesso Rizzoli. A sostegno dei tifosi gli avvocati Angelo Pisani ed Erich Grimaldi che ritengono valido il capo d’accusa verso Rizzoli, avendo egli riconosciuto ...

Muore la figlia del calciatore - la commovente lettera dei tifosi : Con una commovente lettera, i tifosi della Casertana, team di Lega Pro, hanno voluto manifestare la propria vicinanza all'ex centrocampista rossoblù Michel Cruciani, oggi alla Lucchese,...

Addio alla piccola Victoria - la bimba di Michel Cruciani non ce l’ha fatta : i messaggi della Casertana e dei suoi tifosi scaldano il cuore : Morta a soli 5 anni la figlia del calciatore Michel Cruciani: la Casertana e i suoi tifosi si stringono intorno alla famiglia del giocatore Nelle ultime ore, a soli 5 anni, la vita di Michel Cruciani, centrocampista della Lucchese, è stata sconvolta dalla morte della figlia Victoria. La piccola bimba, di appena 5 anni, era nata prematura ed era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici nel corso della sua breve vita. La Casertana, ...

Godin - intervento killer su Dybala : esplode la furia dei tifosi della Juventus [VIDEO] : Fallaccio di Godin su Dybala. No, non è Inter-Juventus ma Uruguay-Argentina. Eppure sembra il derby d’Italia. Una scivolata completamente fuori tempo e con il piede a martello che ha rischiato di fare seriamente male all’attaccante della Juve. Tant’è che i tifosi bianconeri si sono infuriati attraverso i social. “Se l’avesse fatto uno juventino a Lautaro…”, “Come voler terminare la carriera ...

Volley - Michele Baranowiz chiede scusa ai tifosi di Vibo Valentia : “Farò di tutto per cambiare l’inerzia della stagione” : Vibo Valentia ha iniziato malissimo la propria avventura nella SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I calabresi hanno perso le prime cinque partite disputate raccogliendo soltanto un punto grazie alla sconfitta al tie-break contro Piacenza. I giallorossi si sono dovuti trasferire al PalaCalafiore di Reggio Calabria per le partite casalinghe in modo da ottemperare alla richiesta di un palazzetto con 3000 posti a ...

MSC ospiterà i tifosi dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022 : Il Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) ha firmato un accordo con MSC Cruises per noleggiare due navi da crociera per ospitare gli appassionati di Calcio durante la Coppa del Mondo che si terrà in Qatar dal 21 novembre 2022. In base all’accordo, lo Stato del Qatar noleggerà MSC Europa e MSC Poesia. La prima, MSC Europa, è oggi in costruzione nel cantiere di Saint-Nazaire, in Francia, e sarà consegnata entro il 2022. Si tratta della ...

Piatek risponde alle critiche dei tifosi del Milan : ‘Mettetevi nei miei panni’ : Piatek non ha iniziato la stagione come tifosi e società speravano, meno prolifico e isolato dal gioco. Il polacco potrebbe finire sul mercato di gennaio se nelle prossime le partite la dirigenza non vedrà un repentino cambiamento. Se a inizio stagione si poteva dare la colpa alla gestione Giampaolo, anche il nuovo tecnico Pioli non sembra aver dato una scossa all’attaccante. Raggiunto dal network TVP Sport l’ex Genoa, ha così ...

Insigne e Napoli : noi tifosi pretendiamo fedeltà dai calciatori - ma siamo fedeli a loro? : Per parlare di Insigne e noi tifosi sarebbe bene partire da una nuova frontiera della sociologia dei consumi. Per anni nel rapporto con il consumatore si è posto a tutte le aziende del mondo uno e un solo obiettivo, quello di avere la loro fedeltà. Dall’inizio del nuovo millennio in avanti i loyalty programs si sono succeduti senza soluzione di continuità. In questo cammino ormai ventennale però è emerso un nuovo canale, diventato in breve tempo ...

Scontri prima della partita Lazio-Atalanta : arrestati tredici tifosi biancocelesti : La Digos di Roma ha eseguito mercoledì mattina tredici ordinanze di misure cautelari nei confronti degli ultras laziali, gli “Irriducibili”, per gli Scontri avvenuti il 15 maggio scorso durante la finale di Coppa Italia a Roma. A due ore dal fischio di inizio della partita Lazio – Atalanta un gruppo della tifoseria biancocelesti fuori dallo stadio Olimpico aveva lanciato almeno 30 bombe di carta, oltre a sampietrini, fumogeni e ...

Formula 1 – Vettel euforico in vista del Gp del Brasile : “gara pazza - può succedere di tutto. I tifosi salgono in macchina con te” : Sebastian Vettel euforico in vista del Gp del Brasile: il pilota Ferrari si aspetta una delle solite ‘stranezze’ della corsa carioca e loda l’atteggiamento del pubblico brasiliano La Formula 1 fa tappa in Brasile, la terra del Carnevale ma che ha anche una grande tradizioni motoristica. Il Gp di Interlagos ha sempre dato vita a grandi corse, piene di colpi di scena. Lo ricorda Sebastian Vettel dimostrando tutta la sua ...