I matrimoni civili in Italia hanno superato quelli religiosi 

matrimoni - sorpasso storico : le nozze civili sono più di quelle religiose : I dati Istat sulle unioni in Italia segnano il sorpasso del rito civile sul rito religioso dovuto soprattutto alle seconde nozze. L'altare però batte ancora saldamente la cerimonia in Comune per quanto riguarda le prime nozze a cui però si arriva sempre più tardi visto che ormai gli sposi in media hanno 33,7 anni e le spose 31,5.Continua a leggere