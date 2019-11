Hyundai RM19 - A Los Angeles l' ultima evoluzione della Racing Midship

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Lacontinua ad evolvere il suo progetto di sportva a motore centrale presentando al Salone di LoslaConcept. Avviata nel 2012 quando ancora la gamma sportiva N non esisteva, la "" è stata declinata in quattro prototipi precedenti e prefigura un esclusivo prodotto a tiratura limitata marchiato N, del quale ancora non è nota la possibile data di lancio. 390 CV con il 2 litri derivato dal TCR. LaConcept ricorda nelle forme la Veloster e sfrutta l'esperienza maturata nelle competizioni, il know-how che i tecnici hanno raccolto in questi anni di continuo sviluppo. Libero dai vincoli del regolamento TCR, il 2.0 turbo benzina in posizione trasversale eroga 390 CV e consente, in abbinamento al cambio sequenziale sei marce, di toccare i 100 km/h da fermo in circa quattro secondi. Aerodinamica, assetto e impianto frenante derivano dalle ...

