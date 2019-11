Hyundai Kona Electric - Arriva lofferta per lallestimento XPrime

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Lapropone in Italia unofferta per agevolare lacquisto della. La crossover coreana a zero emissioni, nella versione con batteria da 39 kWh, sarà infatti disponibile fino al 30 novembre, nel.I dettagli del. La promozione è riservata ai clienti che sceglieranno di adottare la formula del finanziamento i-Plus Anticipo Zero e Tasso Zero (con rate da 299 euro al mese) e sarà valida in caso di rottamazione dei veicoli dalla categoria Euro 1 a Euro 4 seguita dall'acquisto di una vettura con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro. L'offerta include il pacchetto Juice Pack Home per la fornitura della JuiceBox 7,4 kW di Enel X, con servizio di Home Check e di installazione della colonnina destinata all'uso domestico.Altre dotazioni. La versionecomprende anche alcune dotazioni specifiche per la: tra queste, i cerchi di ...

Tweet_auto_com : Il #BlackFriday di #Hyundai: quasi 10.000€ di #vantaggiocliente sulla #Kona EV! - PaoloX68 : RT @motorionline: #Hyundai #KonaElectric: in promozione da 299 euro al mese con JuiceBox di #EnelX inclusa - Hyundai_Italia : RT @motorionline: #Hyundai #KonaElectric: in promozione da 299 euro al mese con JuiceBox di #EnelX inclusa -