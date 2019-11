Hunters | il primo trailer della serie con Al Pacino | nel 2020 su Amazon Prime Video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 21 novembre 2019), ilsui cacciatori di nazisti dicon Alsta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuovai nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli.è la nuovadiprodotta da Jordan Peele e che vede nel cast uno degli attori più conosciuti di Hollywood: Al. Non sappiamo esattamente quando debutterà, sappiamo solo che arriverà sunelè stata creata da David Weil (Moonfall), che svolge anche il ruolo di produttore esecutivo e co-showrunner al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon (American Horror Story) si è occupatoregia del pilot., la trama Laracconta di un eterogeneo gruppo ...

PressviewLuke : #AlPacino caccia i nazisti nella nuova, interessante, #SerieTV esclusiva #PrimeVideo. #Hunters uscirà nel 2020. Pe… -