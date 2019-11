Greta è tornata dal passato | complottisti scatenati Ma nella foto non è lei

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) C’è chi si è convinto cheThunberg possa viaggiare nel tempo. Non è vero, ma, come spesso accade, sembra importare poco soprattutto ai social che hanno cominciato a raccogliere commenti con storie che sembrano la trama di un film: il ritorno al futuro dell’ambientalismo. Tutto è nato da unagrafia. L’immagine che ha fatto nascere il caso è della University of Washington Libraries e circola da un paio di giorni. Ritrae tre bambini cercatori d’oro nelle miniere del Klondike nel 1898, una delle tre persone immortalate somiglia all’attivista svedese. Da qui è partito il furore classico della teoria del complotto:non ha 16 anni, ma più di cento,è venuta dalper avvertire l’umanità del rischio ambientale,viaggia nel tempo. E via dicendo in una serie di folli voli pindarici nel tentativo di spiegare una somiglianza che non è che questo: tratti simili. La ...

