Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Al termine del Consiglio Federale tenutosi oggi, il presidenteFigc, Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni. Il tema è quello dell’elezione di Gaetano Miccichè a presidenteSerie A. Un’elezione finita sotto inchiesta, tanto da spingere Miccichè alle dimissioni. “Qui c’è una chiara leggerezza nell’aver risolto un problema di natura statutaria attraverso un voto palese non previsto dallo statuto. Da qualunque parte sia provenuta, non è stato un problema di uno o due soggetti. Perché in quella stanza c’erano tanti protagonisti che hanno generato un problema a una sola persona, Miccichè, che invece in quella stanza non c’era”. Sono passati 20 mesi da quell’elezione, e oggi la cosa non può essere sanata. ”Il tempo non sana una nullità insanabile”. Il Consiglio, oggi, ha nominato ilad ...

napolista : Gravina: “Non sarò mai disponibile a fare il commissario della Lega A” Il presidente della Figc: “Non c’è da parte… - news24_napoli : Lega Serie A, Gravina annuncia: “Mario Cicala come commissario a partire… - CalcioNapoli24 : -