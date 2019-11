Golf | European Tour 2019 | a Dubai Mike Lorenzo-Vera parte col turbo davanti a Rory

Golf - European Tour 2019 : tre azzurri al via del DP World Tour Championship. In 5 ancora in corsa per la Race to Dubai : Eccoci qui. L’ultimo dei 48 eventi della stagione dello European Tour di Golf sta per aprire i battenti questo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti. I I 50 migliori nella classifica della Race to Dubai compongono l’annuale field del DP World Tour Championship 2019 che si darà battaglia alle Jumeriah Golf Estates per stabilire chi verrà incoronato il migliore giocatore dell’anno. Il field. Chi è il favorito per la vittoria ...

Golf - European Tour 2019 : ribaltone di Tommy Fleetwood - che vince il Nedbank Challenge al playoff su Kinhult. 21° Guido Migliozzi : Dopo un’attesa durata quasi due anni, Tommy Fleetwood torna a vincere un torneo sull’European Tour, e lo fa in una delle occasioni più importanti, il Nedbank Golf Challenge. Il secondo dell’ultimo Open Championship supera al playoff di spareggio, disputato alla buca 18, lo svedese Marcus Kinhult, in una giornata particolarmente arrembante per entrambi, anche se è soprattutto Fleetwood ad avere il merito di rimontare non meno di ...

Golf - European Tour 2019 : Lombard continua da leader al Nedbank Challenge - Migliozzi perde terreno : L’edizione 2019 del Nedbank Challenge continua a sorridere ai padroni di casa dopo il terzo giro. Il complicato par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) è riuscito a tenere a bada gli score anche nel moving day, dal quale Zander Lombard è uscito ancora in testa nonostante un giro più cauto terminato in pari con il par. Resta dunque con il punteggio complessivo di -11 il ventiquattrenne nato a Pretoria, resistendo alla ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi terzo nel primo giro del Nedbank Challenge. Vola Louis Oosthuizen : A Sun City, nella penultima tappa dell’attuale stagione dell’European Tour (che corrisponde anche all’ultimo evento delle Rolex Series prima di Dubai), c’è subito un uomo che si dimostra in grande forma. E’ Louis Oosthuizen, che interpreta perfettamente il ruolo di padrone di casa, a collocarsi in testa al Nedbank Golf Challenge con un gran giro in 63 colpi, nove sotto il par, con soli birdie e una condizione ...

Golf - European Tour 2019 : al Nedbank Golf Challenge s’infiamma la sfida a Wiesberger per la Race to Dubai. Presenti Pavan e Migliozzi : Ultimo torneo, per l’European Tour, prima di andare a Dubai per definire il miglior giocatore sul circuito continentale per il 2019. Si gioca il Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player in quel di Sun City, che più che una città è un enorme resort di 15.000 abitanti vicino Rustenburg. La storia di questo evento è particolare: fino al 2013 erano invitati solo pochissimi giocatori, con un massimo di 12 dal 1993 in avanti. Dal 2013, con ...

Golf – European Tour : Zemmer super in Spagna - l’azzurro vince una gara dello Stage 2 della Qualifying School : Zemmer ha ottenuto una significativa vittoria, portando a ben 40 i titoli conquistati in stagione dai giocatori italiani in campo internazionale Aron Zemmer ha vinto con 276 (67 70 68 71, -12) colpi una delle quattro gare dello Stage 2 della Qualifying School dell’European Tour che si è svolta sul percorso Club de Golf Bonmont (par 72) a Tarragona in Spagna e si è qualificato per disputare la finale. Il giorno dopo il doppio straordinario ...

Golf - European Tour 2019 : Tyrrell Hatton trionfa nello storico playoff a sei del Turkish Airlines Open : Al Montgomerie Maxx Royal di Antalya si è appena conclusa una delle giornate più thrilling del recente passato dello European Tour di Golf. Dopo le classiche 72 buche del Turkish Airlines Open 2019 si è verificato infatti un incredibile playoff a sei che ha visto alla fine prevalere l’inglese Tyrrell Hatton. Il ventottenne britannico era entrato nel round decisivo con tre colpi di distacco da dall’austriaco Matthias Schwab, ma un eccellente ...

Golf – Grand Final : Francesco Laporta guida la classifica - l’azzurro già sicuro del pass per l’European Tour 2020 : L’azzurro, secondo nell’ordine di merito, precede di misura il gallese Rhys Enoch e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, cugino di Sergio Garcia Francesco Laporta è al comando con 68 (-3) colpi nel Grand Final, ultimo dei 27 eventi nel calendario del Challenge Tour dove si assegneranno ai primi 15 classificati nella Road To Mallorca (money list) le ‘carte’ per l’European Tour 2020. Sul percorso del Club de Golf Alcanada (par ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari - Justin Rose e Shane Lowry al Turkish Airlines Open. In gara altri quattro italiani : Si avvia alla conclusione l’European Tour 2019, e comincia il suo terzetto finale di tornei, quello che porta dritto a Dubai, con il Turkish Airlines Open, torneo nato nel 2013 proprio per assolvere alla funzione di tappa fondamentale verso la chiusura della stagione europea. Solo nomi di primo livello nell’albo d’oro: il francese Victor Dubuisson, l’attuale numero 1 del mondo Brooks Koepka (fu il suo primo successo da ...

Golf – Portugal Masters : Steven Brown si prende il primo titolo dell’European Tour - Migliozzi chiude 14° : Il Golfista inglese si prende il primo titolo nell’European Tour, superando nel finale i due sudafricani Waters e Stone L’inglese Steven Brown ha concluso in 267 (69 67 65 66, -17) colpi e ha vinto il Portugal Masters ottenendo il primo titolo sull’European Tour. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, sono terminati in buona posizione di classifica Guido Migliozzi, 14° con 273 (71 68 69 ...

Golf - European Tour 2019 : Steven Brown vince il Portugal Masters - beffati Walters e Stone. 14° Migliozzi - 21° Paratore : E’ Steven Brown il vincitore del Portugal Masters 2019, in un’edizione risolta sostanzialmente sul filo di lana. Classe ’87, Brown è al suo primo titolo di sempre sull’European Tour, ed è un successo che gli consente di rientrare nei primi 115 della Race to Dubai, che sono quelli che mantengono la carta per il Tour europeo del 2020. Questo inatteso trionfo (dopo un’annata da ben 16 tagli non superati e nessuna top ...

Golf - European Tour 2019 : Brandon Stone in testa al Portugal Masters dopo tre giri. Renato Paratore in nona posizione : Si trasforma in una sorta di duello Sudafrica-Inghilterra il Portugal Masters, giunto al terzo giro quest’oggi. Per il momento, il leader viene dall’emisfero australe, ed è Brandon Stone, che con il suo terzo giorno consecutivo in 66 colpi si porta a -15. Stone vanta tre successi sull’European Tour tra il 2015 e il 2018, l’ultimo dei quali è stato l’Open di Scozia, e sempre nel 2018 è arrivato dodicesimo al PGA ...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Fisher in testa a metà Portugal Masters inseguito da un’orda di sudafricani. Paratore e Migliozzi passano il taglio : Dopo aver girato in 59 lo scorso anno, Oliver Fisher, ritornato sul luogo del delitto, è in testa al Portugal Masters in corso di svolgimento sul percorso Victoria del Dom Pedro Golf Course. L’inglese, questa volta, replica il 65 di ieri (dunque -6 odierno, al pari di svariati giocatori) e, pur con un bogey alla buca 18, si issa solitario in testa al torneo. Il trentunenne dell’Essex di torneo sullo European Tour ne ha vinto uno solo ...

