L'Italtennis saluta la Davis - sconfitta per 2-1 con Gli Stati Uniti : Si chiude dopo una lunga maratona notturna la Coppa Davis dell'Italia. Gli azzurri salutano la prima edizione con il nuovo format

Superbike - Calendario Mondiale 2020 : tredici appuntamenti - cancellati i round in Thailandia e neGli Stati Uniti : E’ stato ufficializzato il Calendario 2020 del Mondiale Superbike. Sono tredici i round in programma e come era si era già capito non vi saranno più gli appuntamenti in Thailandia e negli Stati Uniti, con gli inserimenti di due weekend europei, ovvero in Germania ad Oschersleben ed a Barcellona, in Spagna. Il campionato prenderà il via il 28 febbraio a Phillip Island, in Australia, e contrariamente alle ultime edizioni, vi sarà subito dopo ...

Gli Stati Generali - diretta su TvBlog dalle 21.20 : Serena Dandini torna su Rai3 con sei puntate de Gli Stati Generali in prima serata da stasera alle 21.20. Tanti i protagonisti di questo nuovo appuntamento con la satira. TvBlog seguirà in liveblogging il debutto.Tra i personaggi fissi Martina Dell’Ombra (Federica Cacciola), la conduttrice sovranista; Neri Marcorè che, al suo ritorno alla satira politica, ci porta il messaggio di buon augurio del premier Conte e le ritrovate, secretatissime ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Stati Uniti 1-0 - Fognini disinnesca il bombardiere Opelka e porta in vantaggio Gli azzurri! : Nel primo match della sfida tra Italia e Stati Uniti decisiva per il secondo posto nel gruppo F delle Finali di Coppa Davis sul campo indoor dedicato ad Arantxa Sanchez della Caja Magica di Madrid Fabio Fognini ha battuto Reilly Opelka col punteggio di 6-4 6-7 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco di gioco. E’ Fognini il primo a brekkare sull’1-1 del primo set grazie a due errori di un Opelka molto falloso ma anche grazie alle sue ottime risposte. ...

General Motors fa causa ad Fca : “Corrompeva con mazzette i sindacati neGli Stati Uniti” : General Motors ha annunciato di fare causa a Fca accusandolo di corruzione con lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano. Ombre anche su Sergio Marchionne. Il titolo del colosso automobilistico, che nega qualsiasi tipo di coinvolgimento, crolla a Wall Street: calo del 2,5% in Borsa.Continua a leggere

Messina - minacce e candeggina addosso alla vicina di casa : arrestati marito e moGlie : Una coppia di coniugi della provincia di Messina è finita agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni nei confronti della vicina di casa pare per dissidi dovuti a problemi di vicinato. Nel corso dell'ultimo anno la donna sarebbe stata minacciata, insultata davanti ai figli piccoli, picchiata e aggredita con la candeggina.Continua a leggere

NeGli ultimi 15 anni 13 giochi PlayStation sono stati in lizza per il premio Game of the Year : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state da poco svelate, con qualche polemica legata al premio GOTY e Death Stranding.Il gioco di Kojima, attualmente disponibile solo su PS4 fino alla prossima estate, è un altro dei giochi Playstation ad ambire al premio. Già, perché nel corso degli ultimi 15 anni ci sono stati altri 12 giochi targati Sony a contendersi il premio GOTY.Su ResetEra è comparso un curioso elenco che evidenzia i titoli ...

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del ConsiGlio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Fondo salva-Stati - Cottarelli a La7 : “Pericoloso per l’Italia - il rischio è che Gli investitori scappino e che causi una crisi” : “Il Mes? È quel Fondo che interviene quando un Paese, come fu nel caso della Grecia, va in difficoltà. Ora si sta discutendo delle regoleche deve seguire questo Fondo salva-Stati, perché i Paesi del nord Europa vorrebbero che diventi più probabile la ristrutturazione del debito. Il rischio, a questo punto, è che gli investitori scappino”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è Carlo Cottarelli, direttore ...

Coppa Davis 2019 : l’Italia a caccia del 3-0 contro Gli Stati Uniti - altrimenti eliminazione quasi certa : Inutile negarlo, il percorso dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis in Spagna è davvero complicato. La sconfitta per 2-1 contro il Canada (Gruppo F), che ieri ha superato con il medesimo punteggio gli Stati Uniti, obbliga gli azzurri di Corrado Barazzutti a giocarsi il tutto per tutto contro gli States per giungere in piazza d’onore e cercare di rientrare nel novero delle migliori due seconde classificate per qualificarsi ai quarti ...

Coppa Davis 2019 : il ritiro del Canada in doppio favorisce Gli Stati Uniti. Una formula da rivedere… : Il Canada è la prima squadra a staccare il biglietto per i quarti di finale della Coppa Davis 2019, ma non sono mancate le polemiche nei confronti della squadra capitanata da Frank Dancevic. Il tutto nasce dalla decisione di non giocare il match di doppio e dunque di regalare un punto agli Stati Uniti, che hanno vinto in questo modo per 6-0 6-0. Una situazione che sicuramente favorisce gli americani in chiave qualificazione come miglior ...

Variabile Greta sul bilancio europeo. Ma Gli Stati frenano : Milano. Quando la Commissione europea guidata da Jean Claude Juncker ha definito l’indirizzo politico del piano di spesa pluriennale per il periodo 2014-2020, Greta Thunberg aveva solo 11 anni e il cambiamento climatico era già all’attenzione delle massime istituzioni dell’Unione. Ma Juncker aveva e

James Van Der Beek e la moGlie perdono il sesto fiGlio per un aborto : «Siamo devastati» : Dolore per James Van Der Beek e sua moglie. La coppia, come annunciato dall’attore di Dawson’s Creek sui social, ha perso il figlio che stavano aspettando, il sesto. «Siamo distrutti, sotto shock», ha dichiarato mostrando una foto della moglie Kimberly in ospedale con una delle loro bambine. «Siamo devastati. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima, che stavamo aspettando per dargli il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile, ha ...

Maremma - 1000 pini devastati nella riserva di FeniGlia : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Mille pini sono stati sradicati nella storica pineta della Feniglia, una riserva naturale tra le più belle della Maremma. L’evento ha interessato una superficie complessiva di otto ettari. Un’altra ennesima ecatombe, dal punto di... L'articolo Maremma,1000 pini devastati nella riserva di Feniglia proviene da Rete Meteo Amatori.