Gli anni Sessanta a Milano

Annie - paralizzata per la sindrome di Guillain-Barré : “Mi sono rimessa in piedi per mia fiGlia” : La storia di Annie, 34 anni di Venezia, che ha scoperto di essere affetta dalla sindrome di Guillain-Barré, una patologia che le ha provocato una paralisi totale, con difficoltà respiratori, riducendola in fin di vita. "Mi dicevano che non avrei più camminato o che sarei rimasta come un vegetale, invece sono rinata e mi sono rialzata per mia figlia di 5 anni".Continua a leggere

Gabriel Garko : «A 17 anni un uomo sposato e con fiGli tentò di violentarmi» : «A 17 anni un uomo, sposato e con figli, tentò di violentarmi. Provai schifo, da quel giorno ho iniziato a fumare e non ne ho mai parlato con nessuno fino a oggi». Una rivelazione dolorosa, quella che Gabriel Garko fa in un’intervista a Chi, in occasione dell’uscita di Andata e ritorno, l’autobiografia del 47enne attore e sex-symbol. Gabriel Garko, al secolo Dario Gabriel Oliviero, per la prima volta ricorda quanto accaduto ...

Liliana Segre - il consiGlio comunale di Sesto San Giovanni boccia la cittadinanza onoraria. Il sindaco di Biella si scusa : “Sono un cretino” : Niente cittadinanza onoraria di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per Liliana Segre: martedì sera il consiglio comunale della ex Stalingrado d’Italia ha infatti bocciato la ‘manifestazione di intenti’ presentata dal Movimento Cinque Stelle, accolta da tutta l’opposizione. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche, come accaduto a Biella dove il sindaco Claudio Corradino ha dovuto alla fine scusarsi dopo averla ...

Pino Daniele - la moglie Fabiola : Gli anni difficili e l’ultima chiamata : Pino Daniele, la moglie Fabiola lo racconta (estratti dal libro sul periodo difficile della separazione): “Gli anni acidi e cattivi” e la chiamata al cantautore il giorno prima della morte Il 26 novembre uscirà Resta l’amore intorno (edito da Sperling & Kupfer), il libro scritto da Fabiola Sciabbarassi, la seconda moglie di Pino Daniele. Il […] L'articolo Pino Daniele, la moglie Fabiola: gli anni difficili e ...

Gianni Di Marzio sprona le parti in campo a dare il meGlio : Gianni Di Marzio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli: Una spiccata personalità quella di Di Marzio che non riesce a trattenersi parlando della famiglia De Laurentiis: “Edo De Laurentiis poteva risparmiarsele certe dichiarazioni anche perché la stagione è nel pieno, ci sono tanti obiettivi da raggiungere e inasprire gli animi non è il caso”. Il tecnico ne ha ...

Luciana Littizzetto - la (rara) foto della fiGlia Vanessa per il suo compleanno : “25 anni portati da Dio!” : Solo pochi giorni fa Luciana Littizzetto ha raccontato un retroscena del suo rapporto con Maria De Filippi mai svelato prima. La conduttrice, attrice e comica torinese che insieme a Fabio Fazio è il volto di ‘Che tempo che fa’ è stata ospite di ‘A Raccontare Comincia Tu’ e a Raffaella Carrà ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata, che solitamente tiene per sé. Luciana e Maria De Filippi sono amiche da tanti anni ed è stato anche grazie ...

Perché Sesto San Giovanni - medaGlia alla Resistenza - ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Bocciata la proposta del M5S. Per il sindaco Roberto Di Stefano (Fi) la senatrice a vita «non ha a che fare con la storia della nostra città». Il Pd: «Motivazione ridicola per una città medaglia d’Oro alla Resistenza»

Ligabue - oltre 70.000 biGlietti venduti per 30 anni in un giorno : Ligabue, a una settimana dall'apertura delle prevendite, sono oltre 70.000 i biglietti venduti per "30 anni in un giorno"

NeGli ultimi 15 anni 13 giochi PlayStation sono stati in lizza per il premio Game of the Year : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state da poco svelate, con qualche polemica legata al premio GOTY e Death Stranding.Il gioco di Kojima, attualmente disponibile solo su PS4 fino alla prossima estate, è un altro dei giochi Playstation ad ambire al premio. Già, perché nel corso degli ultimi 15 anni ci sono stati altri 12 giochi targati Sony a contendersi il premio GOTY.Su ResetEra è comparso un curioso elenco che evidenzia i titoli ...

Beautiful Prima e Dopo : Ecco come sono cambiati neGli anni i protagonisti della soap : Vi siete mai chiesti come sono cambiati gli attori della soap più longeva di Canale 5, dalla loro Prima apparizione ad oggi? Scopritelo in questo articolo!

Ragazza di 23 anni muove il collo per scioGliere i muscoli e si rompe un’arteria ma lei pensa di essere ubriaca : Questa vicenda è accaduta in Inghilterra dove una Ragazza di 23 anni, Nathalie Kunicki che di lavoro faceva l’infermiera aveva trascorso una giornata lavorativa molto stressante al termine della quale aveva organizzato un’uscita con gli amici a bere una birra per distendersi un po’. La Ragazza, prima di uscire, poichè sentiva una forte tensione al collo aveva fatto qualche movimento molto semplice di quelli che può capitare di fare ad ognuno ...

Il diario deGli orrori del chirurgo pedofilo : “Attratto sessualmente dalle bambine di 9-10 anni” : Joël Le Scouarnec, medico chirurgo francese oggi in pensione e in carcere perché accusato di aver abusato sessualmente di più di 250 minori, 184 delle quali hanno sporto denuncia a quello che, secondo i media transalpini, potrebbe essere stato il peggiore pedofilo della storia francese. Trovati i diari dove annotava le violenze.Continua a leggere

Test di medicina : riammessi Gli esclusi di due anni fa. : riammessi i candidati rimasti esclusi dal Test di medicina di due anni fa. I giudici del Consiglio di Stato, infatti, hanno accolto il ricorso di tutti quegli aspiranti medici che nel Test di accesso alle facoltà di medicina e chirurgia di due anni fa non erano stati ammessi. Perché è stata presa questa decisione? Perché nell'anno accademico 2019/2020 il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute hanno aumentato i posti a ...

GAZZETTA DELLO SPORT / Milan-Napoli - la sfida deGli ‘anni venti’ : Quella tra Donnarumma e Meret sarà una sfida nella sfida in Milan-Napoli, partita che si disputerà sabato 23 novembre nell’ambito della 13^ giornata di campionato. Così La GAZZETTA DELLO SPORT di oggi, che sottolinea come i portieri delle due squadre rappresentino il futuro dell’Italia almeno nel prossimo decennio. La sana rivalità tra Donnarumma e Meret – secondo la Rosea – cresce, ma non potrà che fare bene al nostro calcio. Uno ...