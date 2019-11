Giornata nazionale dell’albero | piantati 60 arbusti a Dragoncello

Giornata nazionale dell’albero : primi 12 alberi su 425 piantati in giardini davanti Car : Guidonia – Dodici alberi, i primi su un totale di 425, sono stati piantati oggi nei giardini antistanti al Car, il centro agroalimentare di Roma, in occasione della Giornata nazionale dell’albero. A piantumarli sono stati il presidente e il direttore generale del Car, rispettivamente Valter Giammaria e Fabio Massimo Pallottini, il sindaco di Guidonia, Michel Barbet, e il consiglere della Citta’ metropolitana di Roma Carlo ...

Giornata nazionale degli Alberi - la situazione delle foreste italiane : 10 miti da sfatare : “I boschi italiani stanno sparendo”. “Dalle foreste si ricava solo carta e legno”. “I boschi sono di tutti”. Quante volte sui media o sui social network leggiamo affermazioni di questo tipo? In realtà, quanto sono vere e quanto ne sappiamo davvero, come cittadini, sulla situazione delle foreste italiane e quanto anche noi a volte siamo vittime di informazioni superficiali e imprecise che mistificano poi gli interventi necessari? FSC Italia, ...

Giornata nazionale degli Alberi : domani al CAR piantati 425 esemplari : domani, giovedì 21 novembre 2019, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Centro Agroalimentare di Roma aderisce al “Progetto Ossigeno” della Regione Lazio e, presso la propria sede di via Tenuta del Cavaliere 1 a Guidonia Montecelio (Roma), pianterà ben 425 nuovi Alberi, uno per ogni Azienda insediata nel Mercato. L’appuntamento è alle ore 10,30, presso il Centro Direzionale A – Sala Conferenze per poi recarsi presso l’Area ...

Giornata nazionale degli Alberi : Municipio X giovedì a Dragoncello per piantarne di nuovi : Roma – L’Amministrazione del Municipio Roma X, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, ha organizzato un evento di messa a dimora di alcuni Alberi ed essenze arbustive che si terrà in località Dragoncello giovedì 21 novembre alle 15.30 in viale Frà Andrea Di Giovanni (zona Dragoncello) con la partecipazione della cittadinanza e delle Istituzioni. L’intento è di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la ...

Modica aderisce alla Giornata nazionale degli Alberi : Il Comune aderisce alla Giornata nazionale degli Alberi. Giovedì 21 novembre alla presenza di scolaresche saranno piantumati trenta Alberi di querce.

Giornata nazionale degli alberi - l’allarme degli esperti : “Nel 2019 incendi quintuplicati” : Non solo cambiamenti climatici e incendi, ma anche abbandono e illegalità sono tra le cause che stanno mettendo a rischio le foreste nel mondo. A lanciare l’appello, in occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, è il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente normatore della certificazione di gestione del patrimonio forestale. GLI incendi – Secondo l’ESA nell’agosto ...

Giornata nazionale degli Alberi - PEFC : “Il mondo delle foreste mai così in pericolo” : Cambiamenti climatici, incendi, abbandono e illegalità stanno mettendo a rischio in modo irrimediabile le foreste nel mondo ed è necessario porvi rimedio prima che sia troppo tardi. A lanciare l’appello, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi (Festa dell’Albero) che si celebra il 21 novembre, è il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente normatore della certificazione di gestione del patrimonio ...

Perché il 17 novembre è la Giornata internazionale degli studenti : Dal 1941, ogni 17 novembre, in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale degli studenti. Una ricorrenza fondamentale per la difesa della libertà d’espressione, nata dalla lotta antinazista degli universitari cecoslovacchi e caricata, negli anni, di tutte quelle rivendicazioni che porteranno alla cosiddetta "Rivoluzione di velluto”. Ecco l’origine di questa particolare Giornata.Continua a leggere

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate : le Frecce Tricolori colorano il cielo di Roma [FOTO] : In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a quanti donarono la vita per la Patria al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, al suo arrivo a Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dal capo di stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna il ...

4 Novembre : perché oggi si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate : Sarà la città di Napoli quest’anno ad ospitare le celebrazioni conclusive dedicate al 4 Novembre. Dopo Trieste, il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate sarà celebrato con una manifestazione che si terrà sul Lungomare Caracciolo. Oltre al capoluogo campano, 35 città italiane saranno coinvolte nelle manifestazioni dedicate ad una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese. Il 4 Novembre ...

Lo spot della Difesa per il 4 Novembre - giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate : Un giovane che bacia una ragazza, un sub durante un’immersione, uno sciatore, una coppia a cena: sono tutte immagini che, a prima vista, appartengono al normale vissuto di ciascuno di noi. Questi i primi secondi con cui si apre il nuovo spot istituzionale realizzato dalla Difesa. Allargando le riprese si scopre, invece, che si tratta di scene tratte dal contesto difficile, coraggioso, fatto di rischio e sacrificio, che i militari italiani ...

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza Giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Inquinamento luminoso e risparmio energetico : il 26 ottobre la Giornata nazionale : Sabato 26 ottobre si celebra, in tutta Italia, la XXVI Giornata dedicata all’Inquinamento luminoso e al risparmio energetico. La manifestazione diventa l’occasione per far conoscere a livello locale le iniziative, anche normative, che tentano di limitare l’Inquinamento luminoso. Il nostro cielo, spiega in una nota il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, “è parte della natura e del paesaggio che ci circonda. Il cielo stellato, quindi, ...

4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale : ecco perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...