«Giornata Mondiale della Televisione» | i 30 momenti più memorabili del piccolo schermo

Rai e Mediaset | 23esima Giornata Mondiale della Televisione : Immaginate per un momento che, a partire da domani, il televisore smetta di funzionare. Qual è la prima cosa che vi mancherebbe? La tua serie tv preferita? Rimane sempre in contatto con la notizia? Perdersi la partita della squadra del cuore? Forse. Ma l'importanza della Televisione nella società va più profondo di quello. La Televisione è un mezzo che migliora il mondo, fa scattare...

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, sta per prendere il via in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il titolo ...

Il 21 novembre è la Giornata Mondiale della Filosofia : tutte le iniziative in Italia : Il 21 novembre ricorre la Giornata mondiale della Filosofia, celebrata ogni anno dal 2001 per iniziativa UNESCO. Un’occasione per ribadire il valore profondamente attuale di una disciplina affascinante, capace di costituire una pratica quotidiana per trasformare la realtà. In Italia sono numerosi gli appuntamenti organizzati per l’occasione: ecco i più interessanti.Continua a leggere

Reggio Calabria. Il Kiwanis per la 30a Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia : Oggi 20 novembre 2019 si celebra la 30a Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La Giornata ricorda sia agli

Tumore del pancreas : il 21 novembre l’Ospedale Molinette di Torino illuminato di viola per la Giornata Mondiale : Nella serata di giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore del pancreas, la facciata dell’ospedale Molinette di Torino sarà illuminata di viola, colore simbolo del cancro del pancreas, con l’iniziativa “Facciamo luce sul Tumore al pancreas” per creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche. Promossa dall’Associazione Nastro viola Onlus, in collaborazione con le Associazioni Fondazione Nadia ...

Perché esiste la Giornata Mondiale del Gabinetto? : Ebbene sì: esiste anche la Giornata Mondiale del Gabinetto. La ricorrenza venne istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 per sottolineare il problema della mancanza di adeguati servizi igienici in molte parti del mondo. Questo Perché qui da noi in Occidente è normale avere un water in casa, ma l'ONU ha spiegato che ci sono 2,5 miliardi di persone nel mondo che non hanno la possibilità di accedere a servizi igienici. Il che tradotto vuol dire ...

12 gadget assurdi per festeggiare la Giornata Mondiale del gabinetto : Oggi 19 novembre si festeggia si festeggia in tutto il mondo il World Toilet Day. La Giornata mondiale del gabinetto celebra l’importanza dei servizi igienici, incoronando il wc a totem della società avanzata e dello sviluppo. Un vero trono su cui si trascorre parecchio tempo in contemplazione, almeno per chi ha la fortuna di abitare nelle zone del mondo in cui il wc non è un lusso ma un diritto. Per festeggiare in maniera leggera la Giornata ...

Giornata Mondiale dei poveri : sono 5 milioni le persone in povertà assoluta in Italia : L'Italia rimane il sesto Paese in Europa per il rischio di povertà: dopo di noi ci sono solamente Bulgaria, Romania, Grecia, Lettonia e Lituania. Se si guarda alla fotografia nazionale, invece, si noterà subito un grande divario fra Nord e Sud del Paese: nel Mezzogiorno, infatti, l'incidenza della povertà assoluta è all'11% al Sud e al 12% nelle isole, mentre nelle regioni settentrionali questa risulta al 6,8% e al Centro al 6,6%. Questi i dati ...

Giornata Mondiale dei poveri - Papa Francesco ne invita 1.500 a pranzo. “Lasagne senza carne di maiale - così tutti possono mangiarle” : Il dito puntato contro “l’indifferenza” verso gli ultimi durante l’Angelus, poi 1.500 poveri invitati a pranzo. Con monsignor Rino Fisichella che annuncia tra le portate la lasagna senza carne di maiale così “anche gli altri ospiti possono mangiare tranquillamente tutto”. Nella Giornata mondiale dei poveri, da lui istituita tre anni fa, Papa Francesco punta il dito contro “l’indifferenza” ...

Sassari in viola per la Giornata Mondiale della prematurità : L’obiettivo è mettere i neonati pretermine al centro del futuro e assicurare loro una continuità assistenziale quindi una frequenza di accertamenti sanitari almeno sino all’età prescolare. Il piccolo prematuro, infatti, ha necessità di essere seguito in strutture specializzate, come le Neonatologie e Terapie intensive neonatali, ben oltre i primi tre anni di vita. Sono questi i temi sui quali si concentra la “giornata mondiale della ...

Il 17 novembre la Giornata Mondiale della Prematurità : Domenica 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. In Italia i neonati pretermine, cioè quelli che vengono al mondo prima della 37esima settimana di gestazione, sono circa 32.000 all anno, tanti "piccoli guerrieri" che nascono immaturi nei vari organi, tanto più gravi quanto più il parto è avvenuto in anticipo. In occasione della Giornata, in seguito alla richiesta da parte della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e ...

Giornata Mondiale del Diabete : nuove tecnologie per curare i bambini in Libano : I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere I ...

Il 14 novembre è la Giornata Mondiale del diabete. Un male che colpisce anche la sfera sessuale : Oggi, giovedì 14 novembre 2019, si celebra la giornata mondiale del diabete, istituita dall’International diabetes federation (Idf) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1991. A questa giornata è stata data l’importante responsabilità di sensibilizzare le persone verso una patologia molto diffusa nel nostro paese: i dati Istat risalenti al 2016 infatti possono confermare che la prevalenza del diabete mellito è pari al 5,3%, ...

La Farmacia IGEA per la Giornata Mondiale del Diabete : Quattro milioni di persone in Italia soffrono di Diabete; a questo gruppo di pazienti si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo, più quelli con preDiabete (una condizione che può portare al Diabete nell’arco di 5 anni) che sono altri 6 milioni. In pratica un italiano su 6 si trova a fare i conti con il Diabete e con lui la sua famiglia. Un dato sul quale riflettere in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che nel 2019 è ...