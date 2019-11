Gazzetta | nuovo stop per Ghoulam | a Milano non ci sarà

Gazzetta : contro il Milan - Fabian unico play nel nuovo 4-3-3 di Ancelotti : Una posizione nuova per Fabian, sabato, contro il Milan. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo potrebbe essere schierato in una inedita versione da centrale unico nel centrocampo a tre a cui pensa Ancelotti. Non sarebbe un regista classico, ma un giocatore di qualità, “capace di vedere gioco e anche di coprire da una posizione più bassa”. Qualcosa simile a quanto ideato dallo stesso tecnico con Pirlo al ...

La Gazzetta dello Sport nuovo Official Media Partner della Roma : «L’AS Roma e La Gazzetta dello Sport annunciano una Partnership fino a giugno 2021 che vedrà il primo giornale Sportivo più diffuso in Europa e in Italia come Official Media Partner della società giallorossa». Con questa nota il club giallorosso ha comunicato di aver siglato un’intesa con il quotidiano Sportivo. «”L’accordo con la AS Roma […] L'articolo La Gazzetta dello Sport nuovo Official Media Partner della Roma è stato realizzato da ...