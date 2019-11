Galan condannato e prescritto dalla Corte dei Conti | “Diede 24 milioni per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) La condanna delladeidi Venezia nei confronti dell’ex governatore del Veneto, Giancarlo, non poteva avvenire in un momento più tormentato. Dopo le eccezionali acque alte si sta discutendo di Mose, ritardi nei lavori e finanziamenti per la salvaguardia di Venezia. Ed ecco che, già coinvolto nello scandalo Mose del 2014, ora dovrà risarcire la Regione con 764mila euro per aver dirottato al Patriarcato fondi della Legge Speciale per Venezia che erano destinati a interventi di disinquinamento e salvaguardia della Laguna. Nell’epoca in cui regnava il Doge-accadeva anche questo. Era il 2004-2005, il Patriarca era Angelo Scola: arrivato nel 2002, sarebbe andatoLaguna a Milano nel 2011. Non furono pochi soldi, ma parecchidi euro, anche se la vicenda finita alla sezione giurisdizionale dei giudici contabili ha riguardato solo un 1,27 ...

