Gaffe di Meloni che pubblica foto del Transatlantico vuoto | ma i deputati erano altrove

(Di giovedì 21 novembre 2019) In un post sul suo account Facebook, Giorgiacontinua il suo attacco contro il Movimento Cinque Stelle eun selfie con alle spalle il corridoio del, vicino all'aula della Camera deidi Palazzo Montecitorio, completamente deserto. Per la deputata però è stato uno scivolone visto che ia lavoro all'interno delle commissioni, presenti a un altro piano del palazzo. Le parole di Giorgia"Ops,deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza". Queste le parole di Giorgiasu Facebook, che poi aggiunge una provocazione: "Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!". Aggiunge poi che il Movimento Cinque Stelle ha bocciato le sue proposte di far timbrare il cartellino delle presenze a tutti i ...

