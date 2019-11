Gabriel Garko | Basta chiedere con chi vado a letto

Alfonso Signorini : "Gabriel Garko ha ragione. Non c'è bisogno di dire con chi dividiamo il nostro letto" : Le voci di una presunta omosessualità, che l'hanno accompagnato praticamente per tutta la sua carriera, e l'ultimo gossip riguardante l'amicizia con l'attore Gabriele Rossi hanno portato Gabriel Garko a ribadire un concetto già molto noto per lui.Intervistato dal settimanale Chi, infatti, l'attore torinese ha manifestato nuovamente il desiderio di vivere in un mondo dove non ci sia più attenzione morbosa riguardante la vita intima di una ...

Gabriel Garko : "Basta chiedermi con chi vado a letto" : Intervistato da Alessio Poeta per Chi e con la sua autobiografia Andata e ritorno in uscita, l'attore Gabriel Garko è tornato a parlare delle chiacchiere insistenti sul suo orientamento sessuale, oltre a raccontare di aver avuto una brutta esperienza a 17 anni con un uomo che ha tentato di abusare di lui.Garko rivela: "Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in ...

Gabriel Garko replica ai gossip su Gabriele Rossi : “Dobbiamo superare le barriere” : Gabriel Garko torna a confidarsi sulle pagine di Chi e a parlare della sua vita privata. Lo fa per rispondere a chi, ormai da diverso tempo, gli chiede chi sia il suo amore misterioso. L’attore non ha mai nascosto le sue relazioni passate, soprattutto quelle più importanti prima con Eva Grimaldi, poi con Adua Del Vesco. Oggi però ha scelto di proteggere la sua privacy, decidendo di non rivelare al mondo chi è la persona di chi si è ...