Fuori dal coro si allunga ancora e arriva a Natale Ma scompare l' appuntamento preserale

L'Italia è Fuori dalla Coppa Davis : Dopo il ko con il Canada, a Madrid, gli azzurri hanno perso 2-1 con gli Stati Uniti e sono esclusi anche dai ripescaggi. La certezza dell'eliminazione era già arrivata con la rinuncia dell'Australia al doppio contro il Belgio che ha così vinto 6-0, 6-0 e ha matematicamente condannato la squadra italiana. La sfida del gruppo F contro gli Usa è stata persa dagli azzurri per 2-1. Dopo la vittoria di Fognini su Opelka, Matteo Berrettini ha perso ...

Emergenza incendi in Australia : roghi Fuori controllo e Sydney soffocata dal fumo : Prosegue senza tregua l’Emergenza incendi in Australia, in una stagione senza respiro: i roghi dilagano, fino a raggiungere la parte orientale e meridionale del Paese. Sydney è nuovamente avvolta da una densa coltre di fumo che ha reso scarsamente visibile lo skyline. Nel Galles del Sud i livelli di inquinamento atmosferico hanno superato di 10 volte gli standard nazionali. In Victoria è stata diramata l’allerta codice rosso, per la ...

Governo ultime notizie : Ius soli Fuori dal programma - parla Di Maio : Governo ultime notizie: Ius soli fuori dal programma, parla Di Maio Governo ultime notizie – A proposito di Ius soli e delle intenzioni dell’esecutivo giallo-rosso il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha ripetuto recentemente ciò che aveva già detto alcuni mesi fa, precisamente a marzo 2019, quando i 5 Stelle governavano con la Lega: lo Ius soli non è nel programma di Governo. Di Maio: Ius soli non è mai ...

Mario Giordano intervista il mago Absea a Fuori dal coro : "Io sono scettico". La reazione inaspettata : Maghi e santoni non conoscono crisi. Ancora una volta Mario Giordano è Fuori dal coro. Il conduttore di Rete 4 svela un giro di affari miliardari che si prende gioco delle persone più deboli e lo fa intervistando proprio un veggente. O meglio, un ibrido tra umano e alieno come lui stesso si definisc

Fuori dal coro - Salvini intervistato mentre mangia i pop corn : Forse alla fine ha davvero ragione Ubaldo Pantani: Fuori dal coro è davvero ‘oltre’. Talmente oltre da inaugurare l’intervista con i pop-corn. A beneficiare del trattamento è Matteo Salvini, lo stesso che un entusiasta Mario Giordano aveva introdotto al PalaDozza di Bologna la settimana scorsa.Il leader della Lega entra in scena quando a Cartabianca è terminato il faccia a faccia tra la Borgonzoni e Bonaccini. Una coincidenza, o probabilmente ...

Fuori dal coro - Matteo Salvini annuncia da Giordano : "Proprio oggi è passato dal M5s alla Lega". Altra slavina : Una slavina politica, in direzione Lega. L'ex vicepremier Matteo Salvini, leader del Carroccio, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro ha svelato le dinamiche carsiche che stanno portando "molti elettori o ex elettori dei 5Stelle" al cambio di casacca. "Stanno facendo vari ragionamenti sulla diff

Salvini a Fuori dal Coro - si mangia le sardine con Mario Giordano : "Cosa c'è di più dolce?" : Matteo Salvini ama gli animali, non è una novità. Ma in questi giorni il leader della Lega sembra apprezzare ancora di più i gatti: "loro d'altronde si mangiano le sardine", ironizza ospite a Fuori dal Coro. Mario Giordano infatti chiede all'ex ministro cosa pensa dei manifestanti che, scesi inizial

Matteo Salvini a Fuori dal coro su rete 4 - “Preferisco un condono a tasse su bibite - pannolini e biscotti” : Un’intervista a Matteo Salvini che farà molto discutere quella trasmessa sul programma televisivo “Fuori dal coro” su rete 4. Matteo Salvini ha detto chiaro e tondo che preferisce un condono a tasse su pannolini, biscotti o su bibite. Il leader della Lega ha detto che il governo litiga su tutto e a pagarne le conseguenze sono i lavoratori. Mario Giordano ha chiesto a Salvini come si sentisse dopo aver saputo di essere stato ...

“La nostra prima volta? Quella sera… insieme”. Le Donatella senza freni : l’esperienza ‘Fuori dal comune’ : Le abbiamo conosciute durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, Le Donatella, ovvero le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, partecipanti in coppia e la mora vincitrice del podio. Sempre insieme, unite, anche nella vita privata, anzi privatissima. Conquistano il pubblico del programma televisivo Le Iene, svelando che mai hanno azzardato a scambiare i fidanzati, eppure: “L’abbiamo fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ...

Libano - in migliaia Fuori dal Parlamento : rinviata sine die la seduta per legge su corruzione e amnistia : Manca il quorum, seduta sospesa. Ma i deputati non si sono presentati perché migliaia di manifestanti, che stavano protestando fuori dal Parlamento di Beirut, hanno impedito loro l’accesso al palazzo. Così il presidente dell’assemblea libanese Nabih Berri ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sessione parlamentare prevista oggi, che doveva discutere, tra l’altro, della controversa proposta di legge per una amnistia ...

Modena - flash mob di oltre 6mila “sardine”. Salvini evita la piazza e riunisce quattrocento sostenitori in un ristorante Fuori dal centro : Le “sardine” chiamano e Modena risponde col pienone. Nonostante una pioggia torrenziale, sono oltre seimila le persone che si sono incontrate in piazza Grande, nella città della Ghirlandina, per contestare il leader della Lega Matteo Salvini, a Modena per il suo tour elettorale. Migliaia di ombrelli colorati, corredati dalle immancabili sardine applicate sopra o tenute in mano dai manifestanti, hanno invaso la piazza fin da prima ...

Barbano : Ronaldo ipocrita Fuori dal campo. Niente onestà intellettuale - dignità e coraggio sportivo : Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano scrive delle parole di Ronaldo di ieri. Il campione portoghese ha dichiarato che non c’è nessun caso legato alla sua sostituzione, che il caso lo ha creato la stampa. Naturalmente ha ammesso che non gli piace essere sostituito. Chi ha consigliato a CR7 di rispondere così è un “maestro di comunicazione. E di ipocrisia”, scrive. Perché restano le immagini di Ronaldo che non stringe la ...

Torino - l’assessore Roberto Rosso (FdI) contestato alla Trans Freedom March : “Fuori i fascisti dal corteo” : È stata contestata la presenza di Roberto Rosso, assessore regionale in Piemonte (FdI), alla Trans Freedom March, l’iniziativa che commemora le vittime della Transfobia. “Fuori i fascisti dal corteo” ha scandito uno speaker al megafono. È stato imitato da numerosi manifestanti, alcuni dei quali si sono anche avvicinati a Rosso. L'articolo Torino, l’assessore Roberto Rosso (FdI) contestato alla Trans Freedom March: ...