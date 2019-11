Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Acheagli adulti per cambiare il mondo” la dedica didice già tutto, prima ancora di cominciare a leggere il suo, quello che ha scritto da sola dopo Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, un fenomeno mondiale da 4 milioni di copie.“Elfi Al Quinto Piano” (Feltrinelli) esce il 21 novembre, è undi Natale, ma non una fiaba tradizionale, non sarebbe da lei. ″É unche avrei voluto leggere da bambina, ed è sicuramente collegato alle Rebel Girls. Insegna il valore della disobbedienza. È un tema politico, molto attuale e parla della leadership morale dei”. Una storia pere per gli adulti, che segna uncapitolo per, che nel giro di 4 anni ha stravolto la sua vita. Da Los Angeles, dove vive, ...

serenity2411 : RT @HuffPostItalia: Francesca Cavallo: “Il mio nuovo libro lo dedico a tutti i bambini che disobbediscono agli adulti per cambiare il mondo… - HuffPostItalia : Francesca Cavallo: “Il mio nuovo libro lo dedico a tutti i bambini che disobbediscono agli adulti per cambiare il m… -