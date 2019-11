FOTO – Avv Grimaldi | “Confermato | partita del Napoli falsata! Ecco cosa devono fare il

Better Call Saul 5 si avvicina - svelati data d’uscita - FOTO e teaser trailer : Better Call Saul 5 ha finalmente una data d'uscita. La serie firmata AMC tornerà sugli schermi con un doppio appuntamento il 23 e il 24 febbraio 2020, per poi proseguire con un episodio a settimana nelle otto settimane successive. Gli eventi narrati nella nuova stagione seguiranno di 16 mesi quelli osservati sul finire di Better Call Saul 4, e la decisione del protagonista di impersonare l'avvocato Saul Goodman scatenerà inattesi e profondi ...

MotoGp – Nuova avventura per Marco Melandri? Fan su di giri per l’indizio social [FOTO] : Un futuro da test ridere in casa Yamaha per Marco Melandri? L’indizio social fa impazzire i fan Arriva da Valencia una foto che fa impazzire i fan: Marco Melandri, che quest’anno ha disputato la sua ultima stagione in Superbike, ritirandosi dalle corse, ha postato sui social uno scatto con un indizio sul suo futuro. L’italiano ha pubblicato una foto al fianco di Silvano Galbusera, ex capotecnico di Valentino Rossi. ...

Juventus - caso Cristiano Ronaldo : le sorelle di CR7 avvertono Sarri [FOTO] : Cristiano Ronaldo risponde sul campo. Il portoghese ha trascinato il Portogallo nella sfida contro la Lituania, tripletta per l’attaccante della Juventus nella sfida contro la Lituania, CR7 è tornato grande protagonista dopo un periodo di appannamento nelle ultime sfide tra Champions League e campionato. ‘Ronaldo 98’. Con un’immagine postata su Instagram il campione portoghese della Juventus ha sottolineato le reti ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - ma davvero? La FOTO che diventa virale a tempo record : Sorrisi. E che selfie sia. Loredana Lecciso pubblica una foto con Al Bano Carrisi che diventa subito virale. Non è la prima volta che accade, ma negli ultimi tempi il loro rapporto è davvero unico. C’e molta complicità, che secondo alcuni nasconderebbe qualcosa di più di un semplice feeling tra ex.

Chiara Ferragni si FOTOgrafa nuda e avvisa un utente : Ti arriverà presto una denuncia : Chiara Ferragni è l'influencer italiana più famosa e inevitabilmente è spesso vittima di attacchi gratuiti e immotivati. Gli hater sono la minoranza rispetto ai tanti utenti che la stimano e la apprezzano ma usano spesso violenza verbale nei suoi confronti, superando il limite del consentito. Il più delle volte Chiara Ferragni ignora questi fenomeni da tastiera e non si cura di quel che dicono di lei ma quando vengono coinvolti i suoi familiari, ...

“FOTO con il seno coperto ne hai?!”. Ma Sabrina Salerno - davvero “esplosiva” nell’ultimo scatto - non resta in silenzio : una risposta epica : L’icona sexy degli anni Ottanta Sabrina Salerno continua a far parlare di sé. L’età sembra proprio non influire sulla quasi eterna bellezza della showgirl ed attrice, la quale qualche ora fa ha fatto impazzire i suoi fan con uno scatto decisamente bollente. A 51 anni il suo fisico è ancora straordinario e dunque lei lo mette in mostra senza alcune remore di sorta. Nell’immagine si può osservare Sabrina con un elegante completo di colore nero, ma ...

Le FOTO di New Delhi avvolta da fumo e smog : L'inquinamento dell'aria ha raggiunto livelli venti volte superiori ai limiti consentiti, a causa del traffico, dei roghi nelle campagne e dei festeggiamenti del Diwali

Il panino di McDonald’s conservato in una busta di plastica e intatto dopo dieci anni : cosa mangiamo davvero? [FOTO] : Sappiamo cosa mangiamo? Ovviamente no. Siamo nel 2019 e sapere cosa mandiamo giù quando mangiamo sia in casa che fuori è spesso un’illusione. Gli alimenti industriali vanno per la maggiore, sulle tavole di molti, e così accade che per un semplice biscotto o per un semplice panino vengano utilizzati talmente tanti ingredienti da chiedersi: ma a che serve tutta ‘sta roba? McDonald’s, da questo punto di vista, è uno dei maggiori ...

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

San Giuliano di Puglia - la bimba sopravvissuta nella scuola crollata ora fa la maestra | FOTO : Veronica D’Ascenzo aveva 7 anni quando il terremoto distrusse l’istituto «Jovine» uccidendo 27 bambini e la maestra Carmela Ciniglio. «Il mio obiettivo? Vedere crescere i bimbi in aule sicure»

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

In queste FOTO dovrebbe esserci Xiaomi Mi MIX 4 : sembra davvero borderless! : Una presunta immagine di Xiaomi Mi MIX 4 mostra la possibile presenza di due fotocamere frontali nascoste sotto al display, una soluzione innovativa. L'articolo In queste foto dovrebbe esserci Xiaomi Mi MIX 4: sembra davvero borderless! proviene da TuttoAndroid.

Rassegna stampa di giovedì 31 ottobre – CR7 senza fine - Napoli-Atalanta pari avvelenato - Toro così in B [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla, ovviamente, di Serie A sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Si è giocato un altro turno del massimo campionato, decima giornata che si chiuderà questa sera con Milan-Spal. La Juventus ha risposto all’Inter, vincendo contro il Genoa con un polemico rigore concesso per fallo di Sanabria su Cristiano Ronaldo al 95′. Per La Gazzetta dello Sport “Ci pensa lui”. In taglio alto il ...

Uomini e Donne - Giordano vicino a un’ex gieffina nota : avvistati (FOTO) : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi vicino a un’ex gieffina celebre: “avvistati” (foto), la serata insieme Il gossip continua a braccare Giordano Mazzocchi, celebre ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di spifferi e avvistamenti che lo hanno coinvolto. Prima è stato pizzicato con la sua ex storica Nilufar […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano vicino a un’ex ...