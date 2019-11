Flat Tax e Partita Iva 2020 | nuovi paletti | cosa cambia per l’evasione

Fisco - ultima chance per entrare e rimanere nel regime agevolato della Flat tax : Anche se la mini stretta prevista all’interno della manovra non è ancora in vigore a decidere l’ingresso o la permanenza nella flat tax saranno redditi e compensi del 2019

Partite Iva - corsa alla Flat Tax ma per la stretta in arrivo è rischio flop : Tra gennaio e settembre 217mila nuove Partite Iva hanno scelto il regime forfettario: sono il 50,6% delle nuove aperture. Con il Ddl di Bilancio in arrivo una doppia stretta su compensi a collaboratori che non potranno superare i 20mila euro e il cumulo con i redditi da lavoro dipendente con la tagliola che scatterà a 30mila euro. Dubbi del servizio studi del Senato: le quantificazioni di recupero di gettito rischiano di non essere corrette

Manovra - che cosa cambia per i dipendenti e per le partite Iva : da taglio del cuneo e stretta sui buoni pasto ai paletti per la Flat tax : I dipendenti ottengono un primo mini taglio del cuneo fiscale. Ma, insieme a una quarantina di euro in più in busta paga, per loro arrivano la discussa stretta fiscale sulle auto aziendali e quella sui buoni pasto cartacei. Anche per le partite Iva il testo del ddl di Bilancio appena inviato al Parlamento per la conversione in legge – passibile quindi di ulteriori modifiche fino a fine anno – è una vittoria a metà. Dopo il tira e ...

Usa - i ricchi sostengono la forte tassazione proposta dalla Ocasio-Cortez. Altro che Flat tax : Da noi (in Italia), quando sorge un problema politico-economico apparentemente insolubile, cosa fanno i nostri eroi partitocratici assisi nelle poltronissime del Parlamento romano? Guardano a ovest, cioè ai nostri maestri americani dominatori da quasi un secolo dell’economia mondiale, per copiare da loro. Infatti tra i nostri leader politici (italiani ed europei) sta diventando prevalente la regola del principio iper-liberista americano che ...

RINALDI SCATENATO A LA 7 : Trump e l'Italia - le drammatiche decisioni del 1992 - l'unica Flat Tax è stata fatta da Gentiloni per i super-... : Un Antonio RINALDI SCATENATO a La 7. Se avessimo dovuto riassumere nel titolo tutti i temi trattati ci sarebbero volute tre righe. Iniziamo dalle parole di Trump sull'Italia che starebbe meglio fuori ...

Fisco più leggero - aiuti alle famiglie Dallo stop per la cedolare secca alla Flat tax : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Partite Iva - doppio vincolo per l’accesso alla Flat Tax al 15% : La flat tax per le Partite Iva che arriverà con la manovra di bilancio per il triennio 2020-2022 conferma il prelievo agevolato al 15%, il regime forfettario per la determinazione del reddito e, rispetto all’anno d'imposta 2019, introduce due nuovi vincoli di accesso

Il governo trova l'intesa sul carcere ai grandi evasori. Si tratta sulla Flat Tax per le partite Iva : Sono servite oltre due ore e mezzo di vertice e diversi incontri bilaterali per sciogliere alcuni dei nodi ancora aperti, ma alla fine il governo giallorosso sembra aver trovato una quadra sul Dl fisco. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri la scorsa settimana 'salvo intese', nella notte è arrivato il disco verde, e nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi della legge di bilancio. Posticipate a luglio 2020 sia le multe ...

Partite Iva - sì o no alla nuova riforma? Gli addetti ai lavori : “Lesa la certezza del diritto”. “Ma correttivi alla Flat Tax sono necessari” : È la quarta riforma del regime fiscale per le Partite Iva nel giro di cinque anni. Un’altra modifica a un sistema, quello in vigore per professionisti e lavoratori autonomi, gravato già da un groviglio di regole e paletti burocratici. Il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue dal governo elimina l’estensione della flat tax a chi fattura più di 65mila euro all’anno e prevede l’introduzione di norme più ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere Flat Tax a partite iva fino a 100 mila euro’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Assolutamente non da modificare in nessun modo la flat tax al 15% per le partite iva fino a 65 mila euro. Anzi la misura va estesa anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato. Inoltre sarebbe auspicabile anche una flat tax al 15% per tutte le famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo. Così in un post su Facebook l’esponente della Lega Armando Siri rispondendo al premier, Giuseppe Conte che ...