Firenze | così gli immigrati spacciano alla luce del sole

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Federico Giuliani Costanza Tosi "Lo sanno tutti che sono qui, io li vedo sempre". Ecco come i pusherfermano i passanti in pieno giorno per offrirgli qualsiasi tipo di droga Decine e decine di spacciatoriaffollano il Parco delle Cascine di, suddivisi in piccoli gruppetti e stracolmi di droghe di qualsiasi tipo da vendere ai clienti. Riconoscerli è semplice: basta incrociare il loro sguardo e, senza neanche accorgervene, finirete all’interno di una trattativa. Propriodele davanti ai passanti, come se fosse la cosa più normale del mondo. Appena scesi dtramviafermata "Cascine", basta attraversare i binari per notare, a bordo strada, i primi pusher. Sono africani, e come tutti gli altri presenti in questa zona passano le giornate a bivaccare, tra alcol e sigarette, in attesa di fare affari. Attorno a ...

spizzidi : RT @GiancarloDeRisi: 'La polizia sta dormendo'. Firenze ostaggio degli immigrati spacciatori 'Non ti preoccupare della polizia... non ci fa… - GonnelliLuca : RT @GiancarloDeRisi: 'La polizia sta dormendo'. Firenze ostaggio degli immigrati spacciatori 'Non ti preoccupare della polizia... non ci fa… - ClaudioMonta64 : RT @GiancarloDeRisi: 'La polizia sta dormendo'. Firenze ostaggio degli immigrati spacciatori 'Non ti preoccupare della polizia... non ci fa… -