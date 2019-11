Festival del cinema turco | dal 22 al 24 novembre a Roma si svolge la prima edizione

Novità musicali di Vasco Rossi - al via i prossimi progetti prima del tour nei Festival : A una manciata di ore dalla prevendita libera, sono annunciate alcune Novità musicali di Vasco Rossi. Il Blasco è volato a Los Angeles per dedicarsi a nuova musica, della quale si sa ancora molto poco. Vasco si trova presso i Speakeasy Studios, per concepire nuova musica che ancora attende di essere definita. Potrebbe essere un nuovo singolo, che sarà un naturale erede di Se Ti Potessi Dire. Esclusa l'ipotesi di un nuovo album, dal ...

"Festival della Partecipazione" il 22 e 23 novembre a L'Aquila la quarta edizione del Festival : L'Aquila - Torna all’Aquila, per il quarto anno consecutivo, il Festival della Partecipazione, promosso da ActionAid Italiae Cittadinanzattiva- in collaborazione con il Comune dell’Aquila e Slow Food Italia - e organizzato con il patrocinio di Università dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute e Consiglio regionale d’Abruzzo. Venerdì 22 e sabato 23 novembreil centro storico della città si riempirà, come negli anni ...

Municipio III - Festival ‘Una Settimana Del Genere’ : Roma – Dal 21 al 29 novembre si svolgera’ ‘Una Settimana del genere’, il festival delle donne, dei diritti e delle differenze promosso dal III Municipio di Roma presso la neo istituita Casa dei diritti e delle differenze Carla Zappelli Verbano. Una serie di incontri, dibattiti e discussioni dedicati alle questioni di genere con alcune delle personalita’ piu’ significative del panorama romano ed italiano, tra ...

Verona. Teatro Laboratorio : sesta edizione del Festival Non c’è differenza : Al Teatro Laboratorio (ex arsenale) dal 24 novembre al 3 dicembre è di scena la 6a edizione del Festival “Non

Da Festival a fiera dell’innovazione tecnologica - nasce a Verona «Experience the future» [GALLERY] : Buona la prima, con oltre mille persone che hanno ascoltato oltre 20 esperti di innovazione e tecnologia nel corso di quattro talk. Ma si tratta solo del primo passo: una manifestazione come il festival del Futuro, che si concluderà domenica 17 novembre in fiera a Verona, per vocazione non poteva che immaginare scenari prossimi. Uno, molto concreto, è quello previsto per l’anno prossimo, quando la seconda edizione (19-22 novembre 2020) vedrà ...

Amanda Knox e Lorena Bobbit insieme al Festival del crimine : «Siamo esseri umani e ci supportiamo» : Saranno stati i comuni trascorsi con la giustizia a cementare il legame tra Amanda Knox e Lorena Bobbit. Una è la giovane di Seattle accusata dell’omicidio di Meredith Kercher, l’altra è salita alle cronache per aver evirato il marito, diventando suo malgrado protagonista di un caso di cui parlò tutto il mondo. Le due sono apparse insieme al Festival del crimine di Washington e hanno pubblicato le foto sui rispettivi profili social ...

LETTURE/ Piccolo Festival dell'essenziale - il bello di interrogare maestri : Quest'anno il festival dell'essenziale si declinerà nelle parole e concetti di Novità, Corpo, Potere e Simboli. A Roma, in Piazza Navona, 16-17 novembre

Torino Film Festival all’insegna dell’horror - Asia Argento presenterà un doc su Frida Kahlo : Un’edizione all’insegna dell’horror, a partire dalla sigla rosso sangue che inneggia al cinema della paura. Così si presenta il 37° Torino Film Festival (22-30 novembre). Horror a tutto spiano, si diceva. E non solo perché il Gran Premio Torino 2019 andrà all’attrice icona di questo genere par excellance, Barbara Steele, oggi splendida 83enne che “nutre di memoria vivida ogni suo Film interpretato e ci regalerà aneddoti imperdibili” ma anche ...

Le foto del Festival delle luci di Durham : Una festa di luci invade le strade della città inglese di Durham per la decima edizione del Lumiere festival, in programma dal 14 al 17 novembre. Sono ben 37 le installazioni luminose che si possono ammirare per tre sere, dalle 16:30 alle 23:00. Si tratta del più grande festival delle luci organizzato nel Regno Unito. Per festeggiare la decima edizione, quest’anno vengono proposte, oltre a installazioni nuove di zecca, anche opere che ...

Da domani torna ‘Riif’ - Festival dell’indipendente : Roma – Dopo la Festa del Cinema di Roma, nella Capitale il grande schermo continua a essere protagonista. Iniziera’ venerdi’ 15 novembre, per concludersi il 22, il Riif Awards 2019 – il Rome Indipendent Film festival: 90 film, 15 anteprime mondiali, 10 europee e 60 italiane tra lungometraggi e documentari, tra cui uno girato interamente con le stories di Instagram. La diciottesima edizione della kermesse dedicata alle ...

Sanremo Giovani 2019 : Marco Liorni conduce la finale del 19 dicembre - ex conduttori del Festival in giuria : Con Italia sì di sabato 16 novembre su Rai 1 prenderà il via la fase più importante di Sanremo Giovani edizione 2019. Come anticipato da Hit nel retroscena di Blogo, il concorso si comporrà di 4 appuntamenti settimanali all'interno del programma di Marco Liorni con le selezioni in diretta tv che culmineranno con l'appuntamento di giovedì 19 dicembre in prima serata. I retroscena di Blogo: ...

Al via MotoTematica - il primo Festival cinematografico sul mondo delle moto il 14 e15 novembre alla Casa del Cinema : motoTematica – Rome motorcycle Film festival, il festival Cinematografico dedicato al mondo della motocicletta è sulla rampa di lancio. Nei pomeriggi del 14 e 15 novembre alla Casa del Cinema, a partire dalle ore 17:00 e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, verranno proiettati lungometraggi, corti e documentari girati e provenienti da ben 17 nazioni diverse e che concorreranno per un riconoscimento in sette categorie. Tra le opere ...

Festival di Sanremo 2020 : svelati i nomi delle prime due cantanti in gara : I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: decisi i primi due nomi Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus. In queste settimane il conduttore – che ricopre anche il ruolo di direttore artistico – sta scegliendo le canzoni da presentare alla kermesse. Stando a quello che […] L'articolo Festival di Sanremo 2020: svelati i nomi delle prime due cantanti in gara proviene da Gossip ...

Photo Vogue Festival - la Opening Week del Photo Vogue Festival : Il cuore di Photo Vogue Festival, il Festival internazionale di fotografia dedicato al terreno comune fra Etica ed Estetica organizzato da Vogue Italia e diretto da Alessia Glaviano e ormai giunto alla sua quarta edizione, è da sempre la Opening Week a BASE Milano, che quest’anno si terrà dal 14 al 17 novembre 2019. Nello spazio industriale riconvertito in hub creativo di BASE Milano, si terrà «A Glitch in the System, deconstructing ...