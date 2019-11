Festa dell' albero 2019 a Pozzallo

Bologna - nasce il “manifesto delle Sardine” anti-Lega : “Cari populisti la Festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero” : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita“. Con queste parole inizia il manifesto anti-Lega delle “Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi di Bologna che lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per ...

Il Manifesto delle sardine. "Cari populisti - la Festa è finita. Ci avete risvegliato" : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita”. Comincia con queste parole, su Facebook, il messaggio che Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, le prime “sardine” che hanno dato vita al Flash Mob di Piazza Maggiore a Bologna, rivolgono a tutti coloro che stanno coordinando e promuovendo tutti gli eventi sul territorio nazionale.Una sorta di Manifesto delle sardine, in cui si afferma che la corda “si ...

Luciana Littizzetto - mamma in Festa per il compleanno della figlia Vanessa : Luciana Littizzetto in versione mamma è davvero rara da osservare sui social (ma anche in tv), ecco quindi che gli auguri per la figlia Vanessa Beljuli (avuta in affido con il fratello Jordan quando erano piccoli) sorprende positivamente i follower e fa il pieno di like. “E fanno 25 bellezza.. .portati da dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte…” scrive la comica torinese nel condividere una foto di Vanessa facendole gli ...

Pokémon Go fa Festa per la fine dell’anno con due nuovi eventi da non perdere : Il team di Pokémon Go si prepara a concludere il 2019 con il botto e ha annnciato due eventi in programma per questo mese e per il prossimo L'articolo Pokémon Go fa festa per la fine dell’anno con due nuovi eventi da non perdere proviene da TuttoAndroid.

Festa dell'albero in Sicilia a Scicli - Taormina e Bagheria : Festa dell'albero in Sicilia. Ecco alcuni appuntamenti di Legambiente in programma a Scicli, Bagheria e Taormina.

Festa a tema Juventus per Dybala : sorpresa della fidanzata Oriana Sabatini : Nella giornata di ieri, Maurizio Sarri ha iniziato a ritrovare i primi nazionali e ha così potuto cominciare a preparare la gara contro l'Atalanta. Alla Continassa fra gli altri si è rivisto Cristiano Ronaldo. CR7 è tornato alla base e ha svolto un lavoro di scarico visto che rientrava dalla nazionale portoghese. Ma quello del fenomeno di Madeira non è stato il solo ritorno. Infatti, al JTC sono comparsi anche Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. ...

Festa dell'albero a Ragusa : sarà inaugurata anche la casetta degli insetti : Domani, giovedì 21 novembre, in via Ramelli a Ragusa la prima delle iniziative in programma per la Festa dell’Albero. inaugurata la casetta insetti

Beach soccer - Mondiali 2019 : la formula della maniFestazione e il regolamento. Tutto quello che c’è da sapere : Sarà lo Los Pynandi Stadium di Luque, città all’interno della provincia di Asuncion (Paraguay), a ospitare i Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno dal 21 novembre al 1° dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 16 Nazionali che sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto ...

Festa dell’Albero nelle Riserve Naturali Orientate “Monte Velino” e “Feudo Intramonti” : Il 21 novembre prossimo, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 16:30, i Centri Visite delle Riserve Naturali Orientate Statali del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, e di Feudo Intramonti, a Civitella Alfedena, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme i valori ecologici delle nostre montagne, nell’ambito della maniFestazione nazionale “Festa dell’Albero”, iniziativa che si svolge contemporaneamente in moltissime delle 130 Riserve ...

Tutti gli ospiti della Festa fogliante 2019 : Anche quest'anno il Foglio organizza a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la Giornata dell'ottimismo. Ci vediamo il 23 novembre dalle 10 alle 19. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: ??Iscrivetevi mandando una email a: firenze2019@ilfoglio.it

Sono in corso scontri e proteste in tutta la Francia nell’anniversario della prima maniFestazione dei gilet gialli : Sono in corso proteste in tutta la Francia, spesso accompagnate da scontri con la polizia, per ricordare l’anniversario dalla prima manifestazione dei gilet gialli, che venne organizzata sabato 17 novembre 2018. A Parigi gruppi di persone con il volto coperto

Ti ricordi… Ali Daei - il suo Iran che si qualificò ai Mondiali ’98 e la Festa delle donne che sfidarono il governo di Teheran : È tempo di spareggi e nazionali, novembre: di settimane sottratte ai club per giocarsi le ultime chance di partecipare agli Europei o, soprattutto, ai Mondiali. Partite in cui si forgiano eroi, tra gol che valgono un miracolo e parate salvifiche, o demoni, tra gol di mano non visti o errori clamorosi, e partite in cui addirittura si fa la storia, e non solo quella sportiva, o almeno un pezzettino. Un pezzettino di storia lo porta in tasca Ali ...

Salvini a Bologna : 2mila al corteo dei centri sociali - idranti della polizia sui maniFestanti. Gli slogan : “Città non merita chi semina odio” : Matteo Salvini “qua non sarà mai il benvenuto. Bologna non merita chi semina odio, merita chi costruisce città migliori, città accoglienti”. Con queste parole è partito giovedì sera il corteo dei centri sociali bolognesi contro la Lega e il suo leader: 2mila manifestanti che da Piazza San Francesco hanno sfilato verso il PalaDozza, il palazzetto dello sport dove Salvini e Lucia Borgonzoni hanno organizzato il comizio in ...

In Libano è stato ucciso un maniFestante - il primo dall’inizio delle proteste : Un funzionario locale di un partito politico libanese è stato ucciso martedì a Beirut dai militari che stavano cercando di farsi spazio in una strada chiusa dai manifestanti antigovernativi: l’uomo è la prima persona uccisa nelle recenti proteste in Libano,