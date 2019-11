Ferrari | la 488 Pista Spider e la F8 Tributo premiate agli sport auto Award 2019

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

Ferrari 488 Challenge Evo e 488 GT3 Evo - ecco le nuove Rosse da pista – FOTO : Per presentare i suoi ultimi bolidi da competizione, la 488 Challenge Evo e la 488 GT3 Evo, Ferrari ha scelto il palcoscenico delle Finali Mondiali, evento annuale dedicato al motorsport in Rosso e svoltosi presso l’Autodromo del Mugello. La Challenge Evo si aggiorna massimizzando la sinergia tra aerodinamica e dinamica veicolo, ovvero l’interazione tra i nuovi pneumatici, bilanciamento del downforce e controlli elettronici evoluti. Le nuove ...

Ferrari 488 - Per il 2020 la Challenge diventa Evo - VIDEO : Oltre alla GT3 Evo le Finali Mondiali Ferrari del Mugello hanno ospitato anche un'altra anteprima, quella della 488 Challenge Evo. La versione aggiornata del modello da competizione svelato tre anni fa a Daytona è pensata per proporre performance ancora più elevate, più consistenza durante le gare e un maggiore piacere di guida. Il nuovo look aumenta il carico aerodinamico. La Casa di Maranello ha rivisitato profondamente l'aerodinamica della ...

Ferrari 488 - La GT3 Evo debutta al Mugello - VIDEO : A tre anni dal debutto della 488 GT3, la Ferrari ha svelato un nuovo aggiornamento della sportiva, battezzato Evo. La nuova variante della otto cilindri da competizione porta al debutto diverse novità di carattere tecnico: per rispettare tutti i regolamenti imposti dalla Fia in termini di efficienza aerodinamica e di potenza, gli ingegneri di Maranello hanno applicato alla 488 delle soluzioni innovative frutto dell'esperienza maturata nelle ...

Valentino Rossi - A Misano con la Ferrari 488 GT3 : Valentino Rossi ha completato una fase di test a Misano al volante di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Il pilota della MotoGP si sta infatti preparando per partecipare alla 12 Ore di Abu Dhabi, una gara di endurance del campionato che si disputerà sul circuito di Yas Marina il 14 dicembre. Niente Monza Rally Show. Lo scorso maggio, durante il weekend di gara del Mugello, il pesarese aveva annunciato che non avrebbe partecipato al ...

Valentino Rossi parteciperà alla 12 Ore del Golfo. Test effettuato a Misano su una Ferrari 488 GT3 : Valentino Rossi non sta di certo vivendo un momento facile nel Mondiale 2019 di MotoGP. I problemi con la Yamaha e un campionato già conquistato dal nuovo asso della categoria Marc Marquez rendono per il “46” l’intero conTesto complicato. Ecco che, in attesa di volare alla volta di Motegi (Giappone) per il pRossimo round iridato, il “Dottore” ha effettuato un Test a Misano su una Ferrari. Non si parla però, come ...

‘Così emozionante da far brillare la polvere’ - la Ferrari 488pista è la ‘Supercar dell’anno’ : Il giornalista Jeremy Clarkson ha assegnato alla Ferrari 488pista il prestigioso riconoscimento di Supercar dell’anno, tessendo lodi sperticate per il mostro in rosso La 488pista, ultima serie speciale V8 a motore centrale della Ferrari, è stata nominata “Supercar dell’anno” nell’ambito dei Motors Awards 2019 di News International. Il premio, assegnato personalmente da Jeremy Clarkson alla sua supercar preferita ...